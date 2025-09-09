Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤óÊì¹»¡¦Î©Âç¤ÇÀÂµîµÇ°ÎéÇÒ¡¡Æ±³ØÇ¯¤Î¼ç¾¡¦ËÜ²°Éß¶Ó¸ã»á¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Û¤É¤ÎÅ·ºÍ¤Ï¤â¤¦½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×
¡¡6·î3Æü¤Ë89ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ÎÊì¹»¡¦Î©Âç¤Ç9Æü¡¢¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº»áÀÂµîµÇ°ÎéÇÒ¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÌîµåÉôOB¤éÌó110¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÈÆ±³ØÇ¯¤Î¼ç¾¤Ç¡ÖÎ©Âç»°±©¤¬¤é¤¹¡×¤Î°ì¿Í¤ÇºåµÞ¡¢ºå¿À¤Ç³èÌö¤·¤¿ËÜ²°Éß¶Ó¸ã»á¤â½ÐÀÊ¡£Âç³Ø»þÂå¤ä¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸å¤Î»×¤¤½Ð¤ò²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖÄ¹Åè·¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Û¤É¤ÎÅ·ºÍ¤Ï¤â¤¦½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤Þ¤µ¤·¤¯Ä¹ÅèÌÐÍº¤Ï±Êµ×¤ËÉÔÌÇ¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÉÅé¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¼¡½÷¡¦»°Æà¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤´ÇÛÎ¸¡¢²ÈÂ²°ìÆ±¡¢¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤Ë¤ÏÄ¹Åè¤µ¤ó¤ÎÂç³Ø»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÊÂ¤Ù¤¿Å¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£