ÇÐÍ¥¤ÎÏÂÅÄ²íÀ®¤µ¤ó¡¢Áá²µ½÷Í§µ®¤µ¤ó¡¢¿åÌîÈþµª¤µ¤ó¤¬¡¢¥Î¥ó¥Ð¡¼¥Ð¥ë±é·à¡ÖÁÃ¤Î¶Á¡ÁSEKIGAHARA¡Á¡×¤Î¥²¥Í¥×¥í¤òÁ°¤Ë°Ï¤ß¼èºà¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÏÂÅÄ²íÀ® ¡Û¡¡¥Î¥ó¥Ð¡¼¥Ð¥ë±é·à¤Ç¡¡Áá²µ½÷Í§µ®¤ÈW¼ç±é¡¡Áá²µ½÷¤«¤é»¦¿Ø¤òË«¤á¤é¤ì¡¡¡Ö¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×
ËÜºî¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ê±é·à¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¼çºË¼Ô¤Ç¤¢¤ë¿åÌî¤µ¤ó¤¬¡¢¸À¸ì¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ËÆüËÜ¤ÎÅÁÅý·Ý½Ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤òÁÏºî¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤·¤¿±é·à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È²ñ¼Ò¡ÖAOC¡Ê¥ª¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ë¡×¤Ë¤è¤ëÂè°ìÃÆ¸ø±é¡£¥Î¥ó¥Ð¡¼¥Ð¥ë¡ÊÈó¸À¸ì¡Ë±é·à¤ÇÏÂ³Ú´ï¤ÎÀ¸±éÁÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÏÂÅÄ¤µ¤ó¡¢Áá²µ½÷¤µ¤ó¤¬W¼ç±é¤Ç¡¢ÀÐÅÄ»°À®¤ÈÂçÃ«µÈ·Ñ¤ÎÍ§¾ð¤ò¼´¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤Ç¤¹¡£
Âæ»ì¤Î¤Ê¤¤¼Çµï¤ËÄ©Àï¤·¤¿ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï‟¥»¥ê¥Õ¤òÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÀ¸¶È¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÉõ¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡¢ºÇ½é¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´¶¾ð¤ò»¦¿Ø¤ä¥À¥ó¥¹¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤ê¡£²ñÏÃ¤Î¥·¡¼¥ó¤â¥Î¥ó¥Ð¡¼¥Ð¥ë¤ÇÍ§µ®¤È°ì½ï¤Ë»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡É¤È¾¯¤·¸ÍÏÇ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£
ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Áá²µ½÷¤µ¤ó¤Ï¡ÖÏÂÅÄ²íÀ®¤ÎÁä¡Ê¤Î»¦¿Ø¡Ë¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¤¹¤«¤µ¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¿åÌî¤µ¤ó¤«¤é¤â¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¸«¤É¤³¤í¤Ç¤·¤ç¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤¬Æþ¤ë¤È¡¢Áá²µ½÷¤µ¤ó¤Ï‟ÏÂÅÄ·¯¤Î»¦¿Ø¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®°Õ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡É¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç±é¤Î2¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¿åÌî¤µ¤ó¤Ï‟ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¤Î²Ú¡¢Î©¤Á»Ñ¤ÎÈþ¤·¤µ¡£»¦¿Ø¤Ë¤â²Ú¤¬¤¢¤ë¡£¥Î¥ó¥Ð¡¼¥Ð¥ë¤Ï¥»¥ê¥Õ¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢º³ºÙ¤ÊÉ½½ê¤ÎÊÑ²½¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿»þ¤Ë¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â»ëÀþ¤Î¤«¤ï¤·Êý¡¢É½¾ð¤ÎÊÑ²½¤«¤é´¶¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡É¤ÈÏÃ¤·¡¢Àä»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢·Î¸ÅÃæ¤Ë2¿Í¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Áá²µ½÷¤µ¤ó¤Ï‟ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤ª¼Çµï¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤é°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡É¤ÈÏÃ¤·¡¢ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤â‟¥»¥ê¥Õ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÃç¤ò³Î¼Â¤Ë¿¼¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í§µ®¤Ë»¦¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤À¤±µ÷Î¥¤ò¶á¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡É¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Öµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤·¤¿¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï‟Í§µ®¤ÏºÇ½é¡¢´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¸É¹â¤ÎÃË¡£¡É¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ä¤Ä¡¢‟¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¤ËÀ¨¤¤³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ËÍ¤Ï¤¹¤´¤¯¡ÊÍ§µ®¡Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÈÄ¤Î¾å¤Ç¤â³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
