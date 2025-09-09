ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢183¥¥íÇúÂ®¥Ò¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤²»¤·¤¿w¡×¡ÖÂÇµå¤¨¤Ã¤°w¡×À¨¤Þ¤¸¤¤ÂÇµå²»¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¡Ä¥Õ¥¡¥óÁûÁ³
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3¡¼1¥í¥Ã¥¡¼¥º¡Ê9·î8Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢¡È¾×·â¤¹¤®¤¿¡É183¥¥íÇúÂ®¥Ò¥Ã¥È
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£¾¡Éé½ê¤È¤Ê¤Ã¤¿7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁ´ÂÎ¤òÍÉ¤é¤¹¤è¤¦¤Ê°ìÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡1-1¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó2»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¡£ÂçÃ«¤Ï3ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥Á¥Ó¥ê¤ÈÂÐÖµ¡£¥«¥¦¥ó¥È2-1¤«¤é¤Î4µåÌÜ¡¢Æâ³ÑÄã¤á¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢²÷²»¤È¤È¤â¤ËÂÇµå¤Ï¥é¥¤¥ÈÊý¸þ¤Ø¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ¤Ï114.3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó183.9¥¥í¡Ë¡¢¡Ö¥«¥ó¡ª¡×¤È´¥¤¤¤¿²»¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥§¥ó¥¹ºÝ¤Þ¤Ç°ì½Ö¤ÇÅþÃ£¤¹¤ëÇúÂ®¤Î¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÂçÃ«¤Ï3»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¶¯Îõ¤Ê°ìÂÇ¤ÇÆóÎÝ¤ØÍª¡¹¤ÈÅþÃ£¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£Â³¤¯¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Î2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£ÂçÃ«¤Î°ì·â¤Ï¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹µ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤Î°ìÂÇ¤Ç»î¹çÅ¸³«¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤²»¤·¤¿w¡×¡ÖÂÇµå¤¨¤Ã¤°w¡×¡ÖÂÇµåÂ®¤¹¤®¥ï¥í¥¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤ÎÅö¤Æ¤Æ2ÎÝÂÇ¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¡ª¡ª¡×¡ÖÂÇµå¤³¤ì¤â¤¦¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢´¿´î¤ËÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡¾¡Éé½ê¤Ç¸«¤»¤¿ÇúÂ®¤Î°ìÂÇ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç½Å¡¹¤·¤«¤Ã¤¿ËÜµòÃÏ¤Î¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÂçÃ«¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤Ê°ìÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë