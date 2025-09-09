¥¤¥é¥ó¡¢³Ë»ÜÀßÈï³²Êó¹ð¤Ø¡¡IAEA¤Îµá¤á¤Ë±þ¤¸¤ë
¡¡¡Ú¥¦¥£¡¼¥ó¶¦Æ±¡Û¥¤¥é¥ó¤Ï6·î¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÈÊÆ¹ñ¤Ë¹¶·â¤µ¤ì¤¿³Ë»ÜÀß¤ÎÈï³²¾õ¶·¤Ë´Ø¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¤ÎºîÀ®¤ËÆ±°Õ¤·¤¿¡£¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø¡ÊIAEA¡Ë¤Îµá¤á¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¥¤¥é¥ó³°¸ò¶Ú¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¹¶·â¸å¤Ë¹Å²½¤µ¤»¤¿IAEA¤Ø¤ÎÂÖÅÙ¤ò°ìÉôÏÂ¤é¤²¤¿·Á¤À¤¬¡¢Â®¤ä¤«¤ÊºîÀ®¤Ïµ»½ÑÅªÌäÂê¤«¤éº¤Æñ¤È¤·¤¿¡£
¡¡IAEA¤È¥¤¥é¥ó¤Ï5¡¢6Î¾Æü¤Ë¥¦¥£¡¼¥ó¤Ç¶¨µÄ¤·¤¿¡£³°¸ò¶Ú¤Ë¤è¤ë¤ÈIAEA¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë6·î13Æü¤ÎÀèÀ©¹¶·âÁ°¤Ë¥¤¥é¥ó¤¬³Ë»ÜÀß¤«¤éÈÂ½Ð¤·¤¿¤È¤¹¤ë¹âÇ»½Ì¥¦¥é¥ó¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³«¼¨¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£
¡¡¥¤¥é¥ó¤Ï¡¢¾ðÊó³«¼¨¤ä³Ë»ÜÀß¤Ø¤Îºº»¡ºÆ³«¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢ºÆ¹¶·â¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦IAEA¤ËÍ×µá¤·¤¿¡£