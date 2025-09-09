Êì¹»Î©¶µÂç¤ÇÄ¹Åè¤µ¤óÄÉÅé¡¡ÎéÇÒÆ²¡¢ËÜ²°Éß¤µ¤ó¤é»²Îó
¡¡¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢6·î¤Ë»àµî¤·¤¿¸µµð¿Í´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤¹¤ëÎéÇÒ¤¬9Æü¡¢Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤ÎÊì¹»Î©¶µÂç¤ÎÎéÇÒÆ²¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Âç³Ø¤äÌîµåÉô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬Âç¥¹¥¿¡¼¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÈÆ±³ØÇ¯¤ÎÎ©ÂçÌîµåÉôOB¤Ç¡¢¥×¥í¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿ËÜ²°Éß¶Ó¸ã¤µ¤ó¡Ê89¡Ë¤â¶î¤±¤Ä¤±¡Ö¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÂç¤¤µ¡¢²¿¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤Å·¿¿¤é¤ó¤Þ¤ó¤µ¡£¤Þ¤µ¤ËÄ¹ÅèÌÐÍº¤ÏÉÔÌÇ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡³ØÀ¸»þÂå¤ÎÄ¹Åè¤µ¤ó¤âÎéÇÒÆ²¤Çµ§¤ê¤ò¤µ¤µ¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£»²Îó¤·¤¿ÌîµåÉô¼ç¾¤ÎÀ¾ÀîÐÒ»ÖÁª¼ê¡Ê22¡Ë¤Ï¡Ö²þ¤á¤ÆÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î°ÎÂç¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¼Â´¶¤·¤¿¡£°ì¸åÇÚ¤È¤·¤Æ¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£