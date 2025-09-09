元超新星のソンモ（38）が9日、都内で「SUNGMO solo Debut 10th Anniversary＆Japan Debut 16th Anniversary」を開いた。ソロデビュー10年、日本デビュー16年を記念したイベントで「DMJ」「君が好き」そして10日発売のベストアルバム「YOU＆ME」から「Departure」とTBS系「プレバト！！」のエンディングテーマになった新曲「just one promise」など全13曲を熱唱した。

ソンモは「皆さん、お久しぶりです」と笑顔。そしてオープニング曲の「only one for me」について「『白い冬』とか『温めてあげるよ』とか冬っぽいかかしが多いけど、今の季節に合うかな。悩みました」と笑った。

新曲の「just−」については「僕は個人的にすごく好きな曲です。日本語バージョンと韓国語バージョンがあるんです。いつか韓国語バージョンも聞いてほしい」と話した。

ステージ上のスクリーンに10年以上前の姿が映し出されると、会場から「かわいい〜」の声。ソンモは「僕は自分の顔がかわいいと思ったことはありませんよ。久しぶりに見てメッチャ変わっている、ショウガ内ですね。時間には勝てない」。

15年8月にミニアルバム「Tiramisu love」でソロデビューして、オリコンヒットチャート1位になった時を振り返って「超新星の中からソロデビューしたのは僕が初めてで、めちゃくちゃプレッシャーがあった。皆さんのおかげで1位になったので、涙を見せてしまいました」と話した。