野球の国際大会「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18野球ワールドカップ」は8日、沖縄県那覇市の沖縄セルラースタジアム那覇などでオープニングラウンドの4日目を行い、日本代表は南アフリカを10-0の5回コールドで下し、上位6か国で戦うスーパーラウンド進出を決めた。この試合で、日本の大会初アーチを記録したのが今岡拓夢内野手（神村学園3年）。前日にはチームの食事会で誕生日を祝われ、ケーキを前に笑顔を見せていたが、早速打撃につなげてみせた。

「最高の思い出になります」

試合後の今岡は、こう顔をほころばせた。3回1死一塁で打席に立つと、豪快に引っ張った大飛球が左翼席へ飛び込む2ランとなった。これが日本にとっても今大会初アーチとなり、右手を突き上げてダイヤモンドを1周した。これが高校通算17本目のアーチだ。

5日が18歳の誕生日で、7日夜に行われたチームの食事会ではサプライズでケーキが登場。思わぬお祝いに笑顔が絶えなかった。「ああやって誕生日を祝っていただけたのは本当にうれしかった」。サプライズを企画してくれたチームに、何よりのお返しをしてみせた。

使うバットが金属から木製に変わったことで対応に悩んでいた部分があったが、小倉全由監督からの強く振るようにとのアドバイスでよみがえった。「周りから見た時に、バットが折れるのを怖がっているように見えたみたいで……」。打撃の原点に立ち返り、世界一へ向けて活躍を誓った。



