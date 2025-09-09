「今日好き」“けんみあカップル”藤田みあ＆中村健太朗、富士急デートショット公開「ラブラブで尊い」「お似合いすぎる」
【モデルプレス＝2025/09/09】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」に参加していた中村健太朗が7日、自身のInstagramを更新。恋人の藤田みあと富士急ハイランドを訪れた際の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」美男美女カップル、ラブラブデートショット
中村は「みあと富士急ハイランド行ってきた」とつづり、藤田とのツーショット写真を複数枚公開。2人でピースサインをするショットや、お揃いの動物の形をしたチュロスを持つ仲睦まじい姿を披露した。さらに「絶叫克服したぜ！（多分）」と富士急ハイランドでの絶叫体験についてつづっている。
この投稿に、ファンからは「ラブラブで尊い」「幸せ伝わる」「最高のカップル」「お似合いすぎる」「見てるだけで癒される」「けんみあ大好き」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。藤田は「ホアヒン編」、中村は「ニャチャン編」からの継続参加であった「夏休み編2024」で出会い、カップル成立となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆“けんみあ”中村健太朗、藤田みあとの富士急デートを公開
