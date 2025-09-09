夫「俺の通帳は母さんが持ってる」無事に返してもらって安心、では済まなかった。義母が『思わぬ行動』に

筆者の友人Mさんから聞いた話をご紹介します。結婚後、Mさんは夫と一緒に家計を管理しようとしたのですが、なんと夫の通帳は義母の管理下にあることが判明しました。 家庭の平和を守るため、Mさんの下した決断とは？

通帳？ 母が持ってるよ

悩んだ末にMさんが出した結論は、義実家から「物理的に離れる」ことでした。家庭を守るためには、これしかないと判断したのです。

Mさんが考えたのは「いい嫁を続けても意味はない。自分たちの幸せを守るために、距離を取ることも必要な選択肢」ということ。

自分たちの家庭を最優先に考えることも大切ですね。

【体験者：40代・主婦、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

