¡ÚÅ·µ¤Í½Êó¡Û²¬»³»Ô¡¡2025Ç¯¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ï47Æü´Ö¤Ë¡¡2024Ç¯¤ÈÊÂ¤Ó´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂ¿
JR²¬»³±Ø¡¡¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í
¡¡9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ï²¬»³¸©¤Î16¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Î¤¦¤Á3ÃÏÅÀ¡¢¹áÀî¸©¤ÎÂ¿ÅÙÄÅÄ®¤ÇÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¬»³»Ô¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï35.9¡î¤Ç¡¢2025Ç¯¤ÎÌÔ½ëÆü¤ÎÆü¿ô¤Ï47Æü´Ö¤Ë¡£2024Ç¯¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹áÀî¸©¤Ë¤ÏÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢9·î9Æü¤ÏµÆ¤ÎÀá¶ç¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö½ÅÍÛ¤ÎÀá¶ç¡×¡£Åí¤ÎÀá¶ç¤äÃ¼¸á¤ÎÀá¶ç¤ÈÊÂ¤Ö¸ÞÀá¶ç¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¦¥§¥¶ー¥Ë¥åー¥º¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Ç±ïµ¯¤¬¤è¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö´ñ¿ô¡×¤Î¤¦¤ÁºÇ¤âÂç¤¤¤¡Ö9¡×¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÂçÊÑ±ïµ¯¤Î¤è¤¤Æü¤È¹Í¤¨¤é¤ìÆüËÜ¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µÆ¤Î²Ö¤ò¿»¤·¤¿µÆ¼ò¤ò°û¤à¤Ê¤É¤·¤ÆÄ¹¼÷¤òµ§¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ÖµÆ¤ÎÀá¶ç¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ï½ÅÍÛ¤ÎÀá¶ç¤Î¹Ô»ö¿©¤È¤·¤Æ½Ü¤Î¿©ºà¡¢·ª¤ò»È¤Ã¤¿·ª¤´ÈÓ¤¬¹¤Þ¤ê¡¢¡Ø·ª¤ÎÀá¶ç¡Ù¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¸¤ß¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»Ä½ë¤¬¸·¤·¤¤Ãæ¤Ç¤â½Ü¤Î¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æµ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£