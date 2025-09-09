

日本ポップス史の巨人・大滝詠一の思想に迫る

ETV特集「POP 大滝詠一 幸せな結末」が、９月13日午後11時からEテレで放送される。日本ポップス史の巨人・大滝詠一（1948−2013）。貴重なライブ映像や、未公開インタビュー、最新証言から独自の哲学が今、よみがえる。さらに、最大のヒットシングル「幸せな結末」の創作過程を記録した37時間の音源を初公開。時代を超えた名曲の誕生秘話に迫る。

【写真】「POP 大滝詠一 幸せな結末」場面カット

いま、大滝詠一（1948−2013）が再び注目を集めている。

日本語ロックの源流「はっぴいえんど」、永遠の名盤「A LONG VACATION」で知られ、今年は自ら設立した「ナイアガラ・レコード」が50年を迎える。

歌・作詞・作曲・編曲・録音・プロデュース・ラジオＤＪからレーベルオーナーまで手がけ、独自にポップス史を研究した異能の才人。ほとんど映像が残っていない中、番組では、貴重な1976年のスタジオライブ映像や自筆のメモ、90年代に行われた未公開のインタビュー、盟友・松本隆や鈴木茂の証言から大滝の音楽思想を伝える。

クライマックスには、最大のヒットシングル「幸せな結末」（1997）の創作過程を記録した37時間の未公開音源の一部を紹介。今も歌い継がれる名曲が生まれるまでを描く。■番組担当者のコメント「懐かしくて、新しい」 取材の間、多くの人が大滝さんの音楽をこう表現してくれました。ロックもR&Bも音頭もコミックソングもすべて平等に愛してきた大滝さん。ルーツを探ることなしに、時代を超えるものは生まれないと教えてくれました。貴重な未公開資料から、大滝さんの残した大切なメッセージについて考えるきっかけになれば幸いです。■番組情報【番組】ETV特集「POP 大滝詠一 幸せな結末」【放送予定】 放送 Eテレ ９月13日（土）午後11時00分〜11時59分再放送 Eテレ９月18日（木）午前0時00分〜0時59分 （※水曜深夜）