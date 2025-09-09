東京駅八重洲北口改札を出てすぐの「東京ギフトパレット」では、季節限定の“秋スイーツ”が盛りだくさん。なかでも、毎年高い人気を誇る「さつまいもスイーツ」と、栗の風味を贅沢に味わえる「マロンスイーツ」の注目商品をご紹介します。

お芋のオムレット【パティスリー銀座千疋屋】

お芋のオムレット 864円（税込）／パティスリー銀座千疋屋

スイートポテト、クリーム、甘露煮、すべてに鳴門金時をたっぷりと使った期間限定のオムレット。東京ギフトパレット限定商品の今ここでしか食べられないおいしさです。

オイモテリーヌ【OIMO】

オイモテリーヌ 360円（税込）／OIMO

お芋感たっぷり、ほくほくとした食感のテリーヌ。さつまいも好きにはたまらない味わいに仕上がっています。常温で日持ちするのでお土産にも最適です。

舟和の芋あいす【PRECIOUS DELI TOKYO】

舟和の芋あいす 300円（税込）／PRECIOUS DELI TOKYO

なめらかなさつま芋アイスに、黄金色に輝く芋ソースを混ぜ込んでいます。香料不使用のため、さつま芋本来の濃厚で芳醇な香りが楽しめます。

あんぽーねやきいも【京都祇園あのん】

あんぽーねやきいも 〈2個入〉847円、〈5個入〉1,998円（ともに税込）／京都祇園あのん

濃厚な甘さとねっとりとした食感が特長の茨城県産さつまいも「紅天使」を使用した餡と、サクッと香ばしく歯切れの良い最中皮との相性が抜群です。

「舟和」のお芋あんパウンドケーキ【BAKERS gonna BAKE】

「舟和」のお芋あんパウンドケーキ 360円（税込）／BAKERS gonna BAKE 販売期間：2025年9月3日～12月2日

東京土産の定番・老舗和菓子店「舟和」とのコラボレーション。北海道産小豆を練り込んだ生地に舟和のさつまいもペーストを入れて、丁寧に焼き上げられています。

あんバタパン・おさつ【岡田謹製 あんバタ屋】

あんバタパン・おさつ 378円（税込）／岡田謹製 あんバタ屋 販売期間：2025年9月～11月

岡田謹製『あんバタパン』が『薩摩芋』とタッグを結成！主将『安納芋』の薩摩芋軍団で気分は秋晴れな『餡子』に鍛え上げられ、バタークリームとかじってみれば、これぞ百戦錬磨の味なり。

ごろっと！秋色ナポレオンパイ【アマンド東京】

ごろっと！秋色ナポレオンパイ 2,350円（税込）／アマンド東京 販売期間：2025年9月2日～9月27日

アマンド東京の代名詞ともいえるナポレオンパイに、和栗とさつまいも、モンブランクリームを贅沢に使用して“サクほく”のスイーツに仕上げました。

栗とカボチャのガトー【La Boutique TERAKOYA】

栗とカボチャのガトー 2,300円（税込）／La Boutique TERAKOYA 販売期間：2025年9月15日～10月31日

TERAKOYA 秋限定のプレミアムガトー。渋皮栗とかぼちゃに、キャラメリゼしたリンゴと香ばしいナッツを合わせて焼き上げました。カルヴァドスの華やかな香りが広がります。

ネコシェフバーガー マスカルポーネ＆マロン【ネコシェフ】

ネコシェフバーガー マスカルポーネ＆マロン 1,188円（税込）／ネコシェフ 販売期間：2025年9月1日～無くなり次第終了

北海道生乳100％使用のマスカルポーネを使用したコクのあるなめらかなクリームにマロングラッセを加え、クリームチーズを練り込んだしっとり生地でサンドしています。

焼きティラミス マロンラテ【シーキューブ TIRAMISÙ】

焼きティラミス マロンラテ 〈4個入〉1,080円、〈6個入〉1,620円（ともに税込）／シーキューブ TIRAMISÙ 販売期間：2025年9月1日～11月13日

ふわっと香る栗の香りと甘みに、ほろ苦いラテシロップが染み込んだ焼きティラミス。北海道根室・釧路地区産の生乳を使用したマスカルポーネを使用しています。※北海道産マスカルポーネ30％使用（チーズに占める割合）

老舗、定番人気店、トレンド最先端ショップまで、バラエティに富んだ37店舗が集まった「東京ギフトパレット」で、秋を感じさせるすてきな手土産を見つけてください。

