¹âµ¡Ç½²½¹³ÂÎÇÛÎó¸õÊä¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÄó¶¡¡ª¥ì¥Ü¥ë¥«¡ØRevoAb(TM)(¥ì¥Ü¥¢¥Ö)¡Ù
¥ì¥Ü¥ë¥«¤Ï¡¢¹âµ¡Ç½²½¹³ÂÎÇÛÎó¸õÊä¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØRevoAb(TM)(¥ì¥Ü¥¢¥Ö)¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£
¥ì¥Ü¥ë¥«¡ØRevoAb(TM)(¥ì¥Ü¥¢¥Ö)¡Ù
¥ì¥Ü¥ë¥«¤Ï¡¢¹âµ¡Ç½²½¹³ÂÎÇÛÎó¸õÊä¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØRevoAb(TM)(¥ì¥Ü¥¢¥Ö)¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£RevoAb(TM)¤Î¾Ò²ð
¥ì¥Ü¥ë¥«¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯12·î¤è¤ê¡¢AI(¿Í¹©ÃÎÇ½)¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿Ê²½Ê¬»Ò¹©³Øµ»½Ñ¡§aiProtein(R)¤òÍÑ¤¤¤¿¹³ÂÎ¹âµ¡Ç½²½¤Î¼õÂ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
(ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥àÏÂ¸÷½ãÌô¤òÄÌ¤¸¤Æ¹³ÂÎ¤Î¹âµ¡Ç½²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¼õÂ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿)
Åö¼õÂ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÃæ³Ëµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ì¥Ü¥ë¥«ÆÈ¼«¤ÎRefined Naturalness Design¶îÆ°·¿¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò2025Ç¯7·î¤ËÆüËÜ¹ñÆâ¥æ¡¼¥¶¡¼¸þ¤±¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢³¤³°¥æ¡¼¥¶¡¼¤âÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡ÖRevoAb(TM)¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÍøÍÑÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ï°Ê²¼¤Î2¼ïÎà¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦²ÄÊÑÎÎ°è¥Õ¥é¥°¥á¥ó¥È(Fv)
¡¦½Åº¿¥é¥¯¥À½Åº¿²ÄÊÑ¥É¥á¥¤¥ó(VHH)
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¹âµ¡Ç½²½¹³ÂÎÇÛÎó¸õÊä¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÄó¶¡¡ª¥ì¥Ü¥ë¥«¡ØRevoAb(TM)(¥ì¥Ü¥¢¥Ö)¡Ù appeared first on Dtimes.