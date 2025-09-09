ÉñÂæ¡ØÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡Ù¤Ç¼Ø¶ôÌ´»ÒÌòÇ®±é¤Î¡âME³ªÂôË¨»Ò¡ÖºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¡ã¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥È¡õÉñÂæ¼Ì¿¿¡ä
¡¡Åìµþ¡¦¥·¥¢¥¿¡¼H¤Ë¤ÆËÜÆü9·î5Æü³«Ëë¤·¤¿¡âME¡¦³ªÂôË¨»Ò¼ç±é¤ÎÉñÂæ¡ØÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡Ù¤è¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È¡¢¥²¥Í¥×¥íÉñÂæ¼Ì¿¿¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Î¤È¥À¥ó¥¹¤ÇºÌ¤ëÉñÂæ¡ØÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡Ù¤¬³«Ëë¡ª¡¡¥²¥Í¥×¥íÉñÂæ¼Ì¿¿¡ã¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡ä
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸¶ºî¡¦²ÏËÜ¤Û¤à¤é¡¢ºî²è¡¦¾°Â¼Æ©¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤òÉñÂæ²½¡£
¡¡Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ÅÁÅý¤È³Ê¼°¤Î¤¢¤ëÌ¾Ìç¹»¡¢»äÎ©É´²Ö²¦³Ø±à¡£À¸ÅÌ²ñ¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë¤³¤Î³Ø±à¤Ç¤Ï¡¢¡È¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Î¶¯¤µ¡É¤¬Á´¤Æ¤ò·è¤á¤ë¡£ÆóÇ¯²ÚÁÈ¤ËÅ¾¹»¤·¤Æ¤¤¿¼Ø¶ôÌ´»Ò¤Î³Ø¹»°ÆÆâ¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿Îë°æÎÃÂÀ¤Ï¡¢²ÚÁÈ°ì¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥é¡¼¡¦Áá²µ½÷²ê°¡Î¤¤È¤Î¾¡Éé¤ËÇÔ¤ì¡¢¡Ö¥Ý¥Á¡×¤È¤·¤Æ²ÈÃÜÆ±Á³¤Î°·¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£²ê°¡Î¤¤ÏÌ´»Ò¤Ë¡ÖÅêÉ¼¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥²¡¼¥à¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤ë¡Ä¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦¼Ø¶ôÌ´»Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡âME¤Î³ªÂôË¨»Ò¡£ÉñÂæ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÃ±ÆÈ¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£Ì´»Ò¤Î¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¡¦Îë°æÎÃÂÀ¤Ë¤Ï±ÊÅÄÀ»°ìÏ¯¡£Æ±¤¸¤¯¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤ÎÁá²µ½÷²ê°¡Î¤¤Ë¾®ÀôË¨¹á¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢ºû¿¹Íµµ®¡¢ÇßÅÄºÌ²Â¤é¤¬½Ð±é¡£±é½Ð¤Ë¤ÏÀ¾ÅÄÂçÊå¡¢²»³Ú¤Ë¤ÏÏÂÅÄ½ÓÊå¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç2.5¼¡¸µÉñÂæ¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Î¤È¥À¥ó¥¹¤ÇºÌ¤ë¿·¤·¤¤¡ÖÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡×¤ÎÀ¤³¦¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¡¢¼Ø¶ôÌ´»ÒÌò¤Î³ªÂôË¨»Ò¡Ê¡âME¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¸ÄÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¶ÊÄ´¤ä¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¤Ç¡¢¥·¡¼¥óÁ´ÂÎ¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±é½Ð¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤½¤³¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡ØÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡Ù¤Î¶¸µ¤Åª¤ÇÈþ¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥·¡¼¥ó¤´¤È¤Ë¸¶ºî¤ÎÌ¡²è¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢1¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥·¡¼¥ó¤òÃúÇ«¤ËÂçÀÚ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¼Ø¶ôÌ´»Ò¤È¤·¤Æ¡¢³§ÍÍ¤È°ì½ï¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë³§ÍÍ¤â¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Îë°æÎÃÂÀÌò¤Î±ÊÅÄÀ»°ìÏ¯¤Ï¡ÖËÍ¤ÏàºÇ¶¯¤Î¥â¥Öá¤Ê¤Î¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤âÈþ¤·¤¯¤ÆÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Áá²µ½÷²ê°¡Î¤Ìò¤Î¾®ÀôË¨¹á¤Ï¡Ö¡ØÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡Ù¤ÎÉñÂæ²½¤òÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤¬ËÜÅö¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊý¡¹¤Î´üÂÔ¤ò±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ¦À¸ÅÄÉöÌò¤Îºû¿¹Íµµ®¤Ï¡Ö¸¶ºî¤¬¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤È¿Í¤Î¶¸µ¤¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢À¸¿È¤Î¿Í´Ö¤¬¤ä¤ë°ÕÌ£¤¬¸²Ãø¤Ë¸½¤ì¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ìò¼Ô1¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬É½¸½ÎÏ¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â·Î¸ÅÃæ¤¿¤¯¤µ¤óÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éº£Æü¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Åí¶ôåºÍåè½Ìò¤ÎÇßÅÄºÌ²Â¤Ï¡Ö¡ØÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡Ù¤¬ÉñÂæ²½¤µ¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯¤Æ¡¢·Î¸Å¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¸¶ºî¤ÎÌ¡²è¤â¥¢¥Ë¥á¤â±Ç²è¤âÁ´¤Æ¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉñÂæ²½¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤¼¤Ò´Ñ¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¡ØÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡Ù¤Ï¡¢¥·¥¢¥¿¡¼H¤Ë¤Æ¾å±éÃæ¡£
¢¨¥¥ã¥¹¥È¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¼Ø¶ôÌ´»Ò Ìò¡¡³ªÂôË¨»Ò¡Ê¡âME¡Ë
¡¡ÉñÂæ¡ØÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤Ë³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¸ÄÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¶ÊÄ´¤ä¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¤Ç¡¢¥·¡¼¥óÁ´ÂÎ¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±é½Ð¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤½¤³¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡ÖÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡×¤Î¶¸µ¤Åª¤ÇÈþ¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Î¸Å¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ëÁ°¤Ï¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±é½Ð¤ÎÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤ò»Ï¤á¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤È¤Æ¤âÌÀ¤ë¤¯¤Æ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê·Î¸Å¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥·¡¼¥ó¤´¤È¤Ë¸¶ºî¤ÎÌ¡²è¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢£±¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥·¡¼¥ó¤òÃúÇ«¤ËÂçÀÚ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¼Ø¶ôÌ´»Ò¤È¤·¤Æ¡¢³§ÍÍ¤È°ì½ï¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë³§ÍÍ¤â¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªÀ¼¤òÊ¹¤±¤ë¤³¤È¤¬£±ÈÖ³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò´¶ÁÛ¤Ê¤É¤âÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Îë°æÎÃÂÀ Ìò¡¡±ÊÅÄÀ»°ìÏ¯
¡¡¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÁ´¤Æ¤Ç¤¹¡ªÁ´¤Æ¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏàºÇ¶¯¤Î¥â¥Öá¤Ê¤Î¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤âÈþ¤·¤¯¤ÆÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÖÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡×¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¤ÇºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´üÂÔ¤·¤Æ´Ñ¤Ë¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Áá²µ½÷²ê°¡Î¤ Ìò¡¡¾®ÀôË¨¹á
¡¡±é½ÐÌÌ¤â¡ÊµÓËÜ¡¦±é½Ð¤Î¡ËÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉñÂæ¤Ç¤¹¡£·à¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¾ìÅö¤¿¤ê¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿ÉñÂæ¡ØÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤¬°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹³«Ëë¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤µ¤ó¤¿¤Á¤â¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤Æ¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡×¤ÎÉñÂæ²½¤òÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤¬ËÜÅö¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊý¡¹¤Î´üÂÔ¤ò±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£Æ¦À¸ÅÄ Éö Ìò¡¡ºû¿¹Íµµ®
¡¡¸¶ºî¤¬¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤È¿Í¤Î¶¸µ¤¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢À¸¿È¤Î¿Í´Ö¤¬¤ä¤ë°ÕÌ£¤¬¸²Ãø¤Ë¸½¤ì¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ìò¼Ô£±¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬É½¸½ÎÏ¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â·Î¸ÅÃæ¤¿¤¯¤µ¤óÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éº£Æü¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¼«¿È¤â¿·¤·¤¤±é·à¤Î·Á¤òÂÎ¸½¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Þ´¶Á´¤Æ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÓÌ³Ð¡¢Ì£³Ð¡¢¿¨³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¸Þ´¶Á´¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÌÜ¤È¼ª¤ÇºÇÂç¸Â¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢£Åí¶ôåºÍåè½ Ìò¡¡ÇßÅÄºÌ²Â
¡¡µÓËÜ¡¦±é½Ð¤ÎÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡ÖÅÒ¤±»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¾¡ÇÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂæËÜÅª¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¤â¡¢¤É¤Ã¤Á¤ËÅ¾¤Ö¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥É¥¥É¥´¶¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È·Î¸ÅÃæ¤Ë¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤Î¤ª·Î¸Å¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î1¡¢2ÅÙ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÂÎ²¹¤ä¶õµ¤´¶¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¶½Ê³¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¤Î¤ªÏÃ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¡Öº£Æü¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤é°ã¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥É¥¥É¥´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡×¤¬ÉñÂæ²½¤µ¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯¤Æ¡¢·Î¸Å¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¸¶ºî¤ÎÌ¡²è¤â¥¢¥Ë¥á¤â±Ç²è¤âÁ´¤Æ¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉñÂæ²½¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤¼¤Ò´Ñ¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
