シュワちゃんのイケメン息子パトリック・シュワルツェネッガー、長年の恋人とついに結婚
アーノルド・シュワルツェネッガーのイケメン息子として知られるパトリック・シュワルツェネッガー（31）が、交際10年の恋人でモデルのアビー・チャンピオン（28）とついに結婚した。
【写真】息子パトリック・シュワルツェネッガーが婚約！
Peopleによると、2人は現地時間9月6日、米アイダホ州コー・ダレーンの湖畔で結婚式を行ったようだ。黒いパンツに白いタキシードジャケットを合わせたパトリックと、クラシカルな白いウェディングドレスとベールを纏ったアビーの姿がキャッチされた。
結婚式には、パトリックの父アーノルドと母マリア・シュライバー、妹のキャサリン・シュワルツェネッガーと彼女の夫クリス・プラット、アビーの両親グレッグとローラらが出席。ロブ・ロウや、ドラマ『ホワイト・ロータス』で父親を演じたジェイソン・アイザックスの姿もあったそうだ。
パトリックとアビーは、2015年9月に交際が発覚し、翌年2月にインスタグラムで関係を公表。2019年にカルバン・クライン・ジーンズのキャンペーンで共演したほか、2022年11月にはVOGUE誌の特集で共演するなど、一緒に仕事もしている。2023年12月に、インスタグラムにて、婚約指輪をしたアビーとキスをする写真を公開し、婚約を明らかにしていた。
