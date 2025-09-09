¡Úµð¿Í¡ÛµÈÀî¾°µ±¤¬£¹Æü¤Î¹ÅçÀï¤«¤é¿·ÅÐ¾ì¶Ê¤ò»ÈÍÑ¡ª¡Ö£Ä£Ï£Â£Å£Ò£Í£Á£Î¡¡£É£Î£Æ£É£Î£É£Ô£Ù¡×¤Î¿·¶Ê
¡¡µð¿Í¡¦µÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¤¬¡¢£¹Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤«¤é¿·ÅÐ¾ì¶Ê¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£¡¡¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ä£Ï£Â£Å£Ò£Í£Á£Î¡¡£É£Î£Æ£É£Î£É£Ô£Ù¡×¤Î¿·¶Ê¡£µÈÀî¤È¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î£Ç£Ó¤¬¤³¤ÎÆü¡¢»î¹çÁ°¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇµÈÀî¤ËÅÐ¾ì¶Ê¤òÆÏ¤±¤¿¡£¶Ê¤òÊ¹¤¤¤¿µÈÀî¤Ï¡Öº£¤Þ¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¤Î»×¤¤¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¡¢¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÅÐ¾ì¶Ê¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÂÐÃÌ¤Î¤â¤è¤¦¤Ï£¹·î£±£´Æü¸á¸å£±£¶»þ£µ£µÊ¬¡Á¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼£Ð£Õ£Ó£È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¡¢¡Ö£Ç£É£Á£Î£Ô£Ó¡¡£Ô£Ö¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£