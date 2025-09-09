モデルで俳優の井桁弘恵さん（28）が、日本テレビ系ドラマDEEP『そこから先は地獄』（10月7日 24時24分スタート）で主演することが発表され、コメントを寄せました。

ドラマは、モラハラ・不妊・妻からのDVといった現代的な家庭問題を題材にした愛憎劇で、愛と欲望、共依存と裏切りが絡み合い、地獄のような関係性へとおちていく姿を描いた物語。井桁さんは、仕事や生活は順調だが、妊活で夫との関係がギクシャクしてしまう主人公・矢嶌莉沙を演じます。

井桁さんは、オファーを受けたときの気持ちについて「今まで、明るい作品、ポジティブな作品、様々な作品をやらせていただきました。でも、今回の台本を読んでいて、ずっと胸騒ぎがしています……。この作品に携わって、自分の心身がどんな影響を受けるのか？ 私生活も雰囲気が変わっちゃうのかな？ というくらいの衝撃を受けました」とコメント。

そして、「『そこから先は地獄』というタイトルを聞いただけで内容もハードなんだろうな、きっとそれを演じる私もハードになるんだろうなと。自分にできるのかなという不安はありますけれど、そこを超えた先に、“その地獄の先”に何があるのか興味が湧いて、ぜひ挑戦したいなと思いました」と明かしました。

さらに、自身の役については「愛や恋は、自分の理性じゃどうにもならない部分もたくさんある。共感されてしまっていいのかわからないですけれど、共感してしまうような、つい“わかる！”って思ってしまうような、そんなキャラクターです。ここまで翻弄（ほんろう）されていく役は経験がないので、準備はしすぎずに、そのまま飛び込んで、どこにでも柔軟に対応できるような心構えを準備しています。ブレーキをかけずに、どんどんやれたら、そう思っています」と語りました。