松本麗世、ほっそりウエスト披露 『週プレ』仮面ライダーヒロイン特集に登場
モデル、俳優の松本麗世が、8日発売の『週刊プレイボーイ』38＆39合併号（集英社）のグラビアに登場。ほっそりウエストを大胆に披露している。
【写真】透明感たっぷりな笑顔を見せる松本麗世
松本は、雑誌『ニコ☆プチ』の専属モデルとして2019年にデビュー。現在は『Seventeen』専属モデルとして活動中。『仮面ライダーガッチャード』（2023）にヒロイン・九堂りんね／仮面ライダーマジェード役で出演していた。2025年4月期に放送されたドラマ『なんで私が神説教』（日本テレビ）では小早川麻衣役を演じ、活躍の幅を広げている。
なお今号は、歴代仮面ライダーヒロインが大集合。『仮面ライダーガヴ』の宮部のぞみが表紙＆巻頭グラビア＆DVDに登場するほか、『仮面ライダーゼッツ』小貫莉奈＆八木美樹、『仮面ライダーギーツ』志田音々、『仮面ライダーセイバー』アンジェラ芽衣、『仮面ライダーW』山本ひかる、飛鳥凛が登場する。
【写真】透明感たっぷりな笑顔を見せる松本麗世
松本は、雑誌『ニコ☆プチ』の専属モデルとして2019年にデビュー。現在は『Seventeen』専属モデルとして活動中。『仮面ライダーガッチャード』（2023）にヒロイン・九堂りんね／仮面ライダーマジェード役で出演していた。2025年4月期に放送されたドラマ『なんで私が神説教』（日本テレビ）では小早川麻衣役を演じ、活躍の幅を広げている。
なお今号は、歴代仮面ライダーヒロインが大集合。『仮面ライダーガヴ』の宮部のぞみが表紙＆巻頭グラビア＆DVDに登場するほか、『仮面ライダーゼッツ』小貫莉奈＆八木美樹、『仮面ライダーギーツ』志田音々、『仮面ライダーセイバー』アンジェラ芽衣、『仮面ライダーW』山本ひかる、飛鳥凛が登場する。