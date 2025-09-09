¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×¥ë¥Õ¥£¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐ¾ì¡ª¡¡¥³¥é¥Ü½éÆü¤Ç¥Á¥¢¤âÆÃÊÌ¥³¥¹
¡¡Âç¿Íµ¤Ì¡²è¡ÖONE PIECE¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥ë¥Õ¥£¤¬9Æü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ý¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¥¨¥¹¥³¥óF¡Ë¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖONE PIECE¡×¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡ÖONE PIECE BASE¡×¤ò15Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¡£Íè¾ì¼Ô¤Ë¼êÇÛ½ñ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¡¢Áª¼ê¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹É÷»÷´é³¨¤ò¸ø³«¡£¾ìÆâ¤Ë¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹³¤Â±ÃÄ¡×¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥³¥é¥Ü½éÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¥ë¥Õ¥£¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Èµå¾ì¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¬¡¼¥ë¤âÆÃÊÌ¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
