東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドは9日、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーで11月11日から開催する『ディズニー・クリスマス』の内容を発表しました。ランドでは、10年ぶりに新しいパレードが始まります。

2015年から2024年までクリスマスのイベント期間中にランドで実施されていたパレード『ディズニー・クリスマス・ストーリーズ』。昨年ファイナルを迎え、今年は10年ぶりに新たなパレード『トイズ・ワンダラス・クリスマス！』がお披露目されることが発表されました。

新パレード『トイズ・ワンダラス・クリスマス！』は、サンタクロースのトイファクトリーから生み出されたおもちゃたちと、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちがゲストと楽しく遊ぶ、愉快でマジカルなパレードに仕上がっているといいます。

パレードには、サンタクロースがおもちゃを作り出すトイファクトリーからはじまり、ミッキーマウスやミニーマウス、ピート、クリスマスの飾りつけをされたテディベアたちや、くるみ割り人形たちの音楽隊などが登場するということです。

■シーには、新デコレーションが登場

『ディズニー・クリスマス』といえば、ランドのワールドバザール中央と、シーのアメリカンウォーターフロントにそびえ立つ高さ約15メートルのクリスマスツリーなど、クリスマスムード一色になるパークのデコレーションも魅力のひとつ。

今年は新たに、シーの『メディテレーニアンハーバー』にイルミネーションの施されたツリーのデコレーションが設置されるということです。

スペシャルイベント『ディズニー・クリスマス』は、11月11日から12月25日まで東京ディズニーランドと東京ディズニーシーで開催されます。