妻（仁村紗和）さらなる秘密を知った夫（前田公輝）、すべてを終わらせる覚悟 『完全不倫』第11話あらすじ
俳優の仁村紗和と前田公輝がW主演を務める、日本テレビ系火曜プラチナイト枠「ドラマDEEP」『完全不倫―隠す美学、暴く覚悟―』（毎週火曜 深0：24〜深0：54※放送後TVer、Huluで配信）の第11話が、きょう9日深夜に放送される。それに先立って、場面写真とあらすじが公開された。
【場面写真】夫婦の前で…略奪を宣言する小田莉乃（堀未央奈）
今作は、不倫を通して“再生”する家族の物語を描く。夫を愛するために不倫する妻の変わった愛の形に翻弄（ほんろう）される夫。予測不能な不倫ミステリーとなる。
吉岡拓哉（前田）を略奪しようとする小田莉乃（堀未央奈）が、妻・吉岡千春（仁村紗和）たちの絵画作品展にバラの花束を持って現れた。「なんでここに？」と戸惑う拓哉。莉乃は千春に花束を渡すと、以前、拓哉とホテル街へ出かけて誤解を与えてしまったことを詫びながらも、「でもあの時は何もなかったけど、これからは分かりませんよ。だって好きだから、本気で」と、千春に宣戦布告。拓哉は「そんなこと言われても」と困り果てる。
翌日、拓哉は市役所で莉乃から1冊の本をすすめられる。本のタイトルと著者を見た拓哉は、衝撃のあまり絶句。さらに、拓哉は、千春の母・京子（宮崎美子）が雇った探偵から、千春の不倫相手がほかにもいることを告げられ、激しく動揺する。
そんな中、桜井陽介（野村周平）と森崎杏（なえなの）が急接近。杏のことが気になり始めた桜井は「妻とは別れた」とうそをつき、杏をデートに誘う。妻にバレないよう、位置情報をごまかせるアプリを使って杏とのデートに臨む桜井。そうとは知らない杏は、桜井とのデートを純粋に楽しむ。
杏が“年末調整男”の餌食に。桜井が不倫にこだわるわけとは。そして、千春のさらなる秘密を知った拓哉は、すべてを終わらせる覚悟を決める。
