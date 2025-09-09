¥µ¥è¥Ê¥éµ¾Èô¤Î¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.¤¬¤â¤ß¤¯¤Á¤ã¡¡Ãç´Ö¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¾åÈ¾¿È¤¬Íç¤Ë¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ´ÆÆÄ¤ÈÇ®¤¤ÊúÍÊ
¡þMLB ¥Ñ¥É¥ì¥¹4¡ß-3¥ì¥Ã¥º(ÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡¢¥Ú¥È¥³¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.Áª¼ê¤¬Íç¤Ç´ÆÆÄ¤ÈÇ®¤¤ÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤¬ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤«¤é¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤È¡¢6²ó¤Ë¤â¥½¥í¤òÍá¤Ó3¼ºÅÀ¤È¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤½¤ÎÎ¢¡¢1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥á¥ê¥ëÁª¼ê¤Î2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ù¡¼¥¹¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤Ï±äÄ¹¤Ø¡£±äÄ¹10²óÎ¢¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¥Î¡¼¥¢¥¦¥È1¡¢3ÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.Áª¼ê¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ï¤¹¤°¤Ë¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.Áª¼ê¤ò°Ï¤à¤È´î¤Ó¤Ç¤â¤ß¤¯¤Á¤ã¤Ë¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤«¤é¤Î¼ê¸ü¤¤½ËÊ¡¤Ë¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.Áª¼ê¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÎÁ°¤Ï¤Ï¤À¤±¡¢¶þ¶¯¤Ê¶»ÈÄ¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ëº¢¤Ë¤Ï¾åÈ¾¿È¤¬Íç¾õÂÖ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Þ¥¤¥¯¡¦¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤È¾¡Íø¤Î¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£