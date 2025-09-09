¡È¥°¥é¥Ó¥¢¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2024¡ÉºØÆ£¶³Âå¡¡¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤¹¤ß¤ì¤µ¤ó¤È¡×¥È¥ì»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÄ¶Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºØÆ£¶³Âå¡Ê29¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤¹¤ß¤ì¤µ¤ó¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½÷Í¥¤Î¤¹¤ß¤ì¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¡ÖÄ¶Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö£²¿Í¶¦ÆüËÜ¿ÍÎ¥¤ì¤·¤¿ÂÎ·¿¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤ï¤¢¤©¡¢µÓ¤ÎÄ¹¤µ¤¬Æ±¤¸¤Ç¡¢¤ªÆó¿Í¤È¤âÄ¹¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¸ÐÌÌ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºØÆ£¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎÅÄÃæÎïÆà¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡Ö¤¤¤Á¤´É±¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×½Ð¿È¤Ç¡¢¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë10¿ÍÁÈ¡Ö¤¤¤Á¤´É±¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¡Ö2017¡¡¥ß¥¹¡¦¥¢¡¼¥¹ÆüËÜÂåÉ½¡×Áª½Ð¤òµ¡¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤òÂ´¶È¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2024¡×¤Ëµ±¤¤¤¿¡£º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼Nova¡×¤Î¸ø¼°¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë73¡¢B¡¦85¡¢W¡¦64¡¢H¡¦91¡£