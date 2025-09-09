¥Í¥Ñ¡¼¥ë¹³µÄ¥Ç¥â¤Ç19¿Í»àË´¡¡2Ç¯¸åÁªµó¹µ¤¨À¯ÉÜ¤¬SNS¶Ø»ß¤«¡¡¸½ÃÏ¤ÎÀ¼¡Ö¼ýÂ«¤Ë¸þ¤«¤¦²ÄÇ½ÀÄã¤¤¡×À¯¸¢¸òÂå¤Ø¤ÎÆ°¤ZÀ¤Âå¤«¤éÁ´À¤Âå¤Ø
¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤ÇZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ëµ¯¤¤¿¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¡£
¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬¹Ô¤Ã¤¿SNS¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¡£¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤Ë¹³µÄ¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¥Ç¥â¤ËÈ¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë19¿Í¤¬»àË´¡¢Ìó400¿Í¤¬Éé½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹³µÄ¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¡¢¥Í¥Ñ¡¼¥ëÀ¯ÉÜ¤Ï8ÆüÌë¡¢SNS¤Î¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¤òÅ±²ó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ñ¡¼¥ëÀ¯ÉÜ¤¬¤Ê¤¼SNS¤Î»ÈÍÑ¤ò¶Ø»ß¤·¤¿¤Î¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ïµ¶¤Î¾ðÊó¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢SNS¤Î±¿±Ä´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÀµ¼°¤ÊÅÐÏ¿¤òÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢´ü¸Â¤Þ¤Ç¤ËÂÐ±þ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¶Ø»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¤Ï¡¢¥«¥È¥Þ¥ó¥º¤ËÊë¤é¤¹¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í¤ÎÃËÀ¡¦¥·¥Ù¥¹¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢2½µ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÀ¯ÉÜ¤¬SNS¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Ç°ìÈÖ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ð¥¤¥Ð¡¼¡×¤È¤¤¤¦SNS°Ê³°¡¢Îã¤¨¤ÐYouTube¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¡¢¥ï¥Ã¥Ä¥¢¥Ã¥×¡¢LINE¤Ê¤É¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢²ÈÂ²¤È¤âÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¤¬±ø¿¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½Åª¤ÊÅê¹Æ¤¬¾ï¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Ç¤Ï2Ç¯¸å¤ËÁªµó¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤ÇSNS¤Î¶Ø»ß¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀÄ°æ¼Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
SNS¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤âÅÜ¤ê¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢À¯ÉÜ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÜ¤ê¤¬ÁýÉý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
ÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¹ñÌ±¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢SNS¶Ø»ß¤ÏÅ±²ó¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¥Ç¥â¤Ï¼ýÂ«¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í¤ÎÃËÀ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¼ýÂ«¤Ë¸þ¤«¤¦²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¥Ç¥â¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï13ºÐ¤«¤é28ºÐ¤ÎZÀ¤Âå¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²óË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬½Ð¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÁ´À¤Âå¤Ë¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ÆÀ¯¸¢¸òÂå¤ò·Ç¤²¤ëÆ°¤¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀÄ°æ¼Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
»³¸ý¤µ¤ó¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Ï°ìºòÇ¯¤Ë±ø¿¦»ö·ï¤ÎÅ¦È¯¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤ÉÉÔ°ÂÄê¤ÊÀ¯¼£¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¸«¤Þ¤¹¤«¡©
SP¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦»³¸ý¿¿Í³»á¡§
Âè°ìµÁÅª¤Ë¤ÏÀ¯ÉÜ¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼Â¦¤Ë¤ÏÀÕÇ¤¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Îµá¤á¤ë»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ï¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ï·è¤·¤ÆÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òºÆ»°¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÌµ»ë¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ð¤¯Âç¤ÊÍø±×¤ò¾å¤²¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£¸å¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÀÕÇ¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÄ°æ¼Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Î»ÔÌ±¤ÈÀ¯ÉÜ¤Î´Ø·¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢SNS¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£