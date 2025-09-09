お出かけの予定があったので、朝早くワンコを起こしたら…？ワンコが車の中で見せた表情に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で24万7000回再生を突破。「可愛い」「まだ眠いんやけど～って顔ｗ」「すんごい不満そうｗ」といった声が寄せられています。

お出かけのために早く起こされたワンコ

お出かけのために早く起こされたワンコ

TikTokアカウント「pee5686325」に投稿されたのは、アメリカンコッカースパニエルの「エル」くんが珍しく早起きをした日の様子です。いつも午前中はゆっくり寝ているというエルくんですが、この日はお出かけの予定があったので7時30分に起こされたそう。

普段はまだ寝ている時間に起こされて、シャキッと覚醒するのは難しいものです。エルくんはなんとか起きてくれたので予定通り出発できたのですが、車に乗った後も耐えがたいほどの眠気を感じていたようで…？

車内で見せた表情に爆笑

エルくんは眠すぎてお目目を開けていられないらしく、半目になっていたとか！また「こんなに早く起こさなくてもいいじゃん…」と言わんばかりに口角も下がっており、ちょっぴり無愛想なお顔になってしまっていたとのこと。せっかくのお出かけなのに、眠すぎてワクワク感など皆無のエルくんなのでした。

エルくんの眠気と不満がMAXの表情には、「可愛すぎるｗ」「人間すぎる笑」「ダイアンのユースケ(笑)」「ペニーワイズ…？」「研ナオコみたい」「寝起きのどすっぴんの私と同じ」といったコメントが寄せられ、爆笑する人が続出することとなりました。

普段はパッチリお目目の美男子

早起きした日は眠気のせいで半目になってしまっていたエルくんですが、普段はパッチリしたお目目が愛くるしい美男子なのだそう。

しっかり目が覚めている時のお顔と眠い時のお顔で、「別の犬かな？」と思うほど差があるエルくん。もしかしたらそのギャップが、エルくんの魅力の1つなのかもしれませんね！ちなみに飼い主さんはどちらのお顔にも、「可愛すぎる」とメロメロになっているそうですよ。

TikTokアカウント「pee5686325」には、エルくん＆柴犬「シロ」ちゃんの微笑ましい日常が投稿されています。2匹の可愛い姿に癒しをもらえるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

