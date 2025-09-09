DF不足の救世主に？ フランス代表DFディサシは“事実上の構想外”も再びチェルシーでプレイすることに前向きと英メディア
経験豊富なフランス代表DFは再び所属クラブで活躍する準備ができているようだ。
『BBC』によると、今夏チェルシーが度々噂されていた27歳のフランス代表DFアクセル・ディサシは再び同クラブでプレイすることに意欲的だという。
2023年8月にASモナコから4500万ユーロの移籍金でチェルシーに完全移籍を果たしたディサシ。デビューシーズンとなった23-24シーズンこそプレミアリーグ29試合に先発出場し、2ゴールを記録するなど主力として活躍していたが、昨季は序列が低下。今冬にはアストン・ヴィラへレンタル移籍しており、同クラブではプレミアリーグ7試合、UEFAチャンピオンズリーグでは3試合に出場した。今夏所属下のチェルシーに復帰したものの、移籍の噂が飛び交っていた。
主力DFであるリーヴァイ・コルウィルが長期離脱することもあり、現在DF不足に陥っているチェルシー。そんな中でディサシは救世主になることはできるのだろうか。
A freak of an own goal from Axel Disasi #EmiratesFACup pic.twitter.com/prLCzrPlV7— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 17, 2024