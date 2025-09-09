¡È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡ÉÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢É×¡¦ÂçÁÒ»ÎÌç¤ÈÌ©Ãå¡È¥é¥Ö¥é¥Ö¡ÉÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¿åÃå¥Ç¡¼¥ÈÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö2¿Í¤½¤Ã¤¯¤ê¡¼¤«¤ï¤¤¡¼¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¤Î¡È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡É¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ê26¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÁÒ»ÎÌç¡Ê32¡Ë¤È¤Î²ÆËþµÊ¡È¥é¥Ö¥é¥Ö¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö2¿Í¤½¤Ã¤¯¤ê¡¼¤«¤ï¤¤¡¼¡×¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡õÂçÁÒ»ÎÌç¤Î¡È¥é¥Ö¥é¥Ö¡ÉÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡Ö¤â¤¦9·î¤«¤¢¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²Æ¤òËþµÊ¤¹¤ëÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£ÂçÁÒ¤È¸«¤Ä¤á¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ª¤ËÏÓ¤ò²ó¤·¤Æ¥Ô¡¼¥¹¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤¿É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢É×ÉØ¤Ç¿åÃå»Ñ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Èþ¥Ü¥Ç¥£¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¡¢ÂçÁÒ¤ÈÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤äÂçÁÒ¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ë¡È¥é¥Ö¥é¥Ö¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Á¤ç¡¼¥é¥Ö¥é¥Ö¡×¡Ö¿åÃå¥Ç¡¼¥ÈÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¡Á2¿Í¡¡¥á¥Ã¥Á¥ã¥¤¥¤¤ï¡¡ÃçÎÉ¤·¤Í¡×¡Ö¤â¤©¡¼¤«¤ï¤¤¡¼¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2¿Í¤½¤Ã¤¯¤ê¡¼¤«¤ï¤¤¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
