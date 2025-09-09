¡Ú¥Õ¥¡¡¼¥à¾ðÊó¡Û¥í¥Ã¥Æ¡¦ÅâÀî4¾¡ÌÜ¡¢³ÑÃæ¤¬·è¾¡1¹æ¥½¥í¡¡ÃæÆü¡¦Àî±Û¤¬2È¯3ÂÇÅÀ¡¡Æü¥Ï¥à¡¦Í±ò17¹æ
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ï9Æü¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥óÎ¾¥ê¡¼¥°¤Ç¥Ê¥¤¥¿¡¼¤ò´Þ¤á¤Æ·×7»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï³ÚÅ·Àï¡Ê¥í¥Ã¥Æ±ºÏÂ¡Ë¤Ë4¡½3¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£ÀèÈ¯¡¦À¾Ìî¤Ï2²ó4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤Ç¡¢2ÈÖ¼ê¡¦ÅâÀî¤¬6²ó5°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Ç4¾¡ÌÜ¡Ê5ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£³ÑÃæ¤¬8²ó¤Ë·è¾¡¤Î1¹æ¥½¥í¡£²¬¤¬3°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡¢²®Ìî¤È°éÀ®Áª¼ê¤ÎÉÙ»³¤¬2°ÂÂÇ¡£³ÚÅ·ÀèÈ¯¡¦¥ä¥Õ¡¼¥ì¤Ï6²ó7°ÂÂÇ10Ã¥»°¿¶¤Ç3¼ºÅÀ¡£ÀõÂ¼¤¬6²ó¤Î6¹æ¥½¥í¤Ê¤É3°ÂÂÇ¡¢¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¡¦µÈÇ¼¡ÊÁáÂç¡Ë¤¬2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡À¾Éð¤ÏÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥«¡¼¥ß¥Ë¡¼¥¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë¤Ë4¡½2¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£ÀèÈ¯¡¦ÉðÆâ¤¬6²ó1°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Ç¡¢2ÈÖ¼ê¡¦¿å¾å¤¬1²óÌµ°ÂÂÇ1Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤Ç1¾¡ÌÜ¡Ê1ÇÔ3¥»¡¼¥Ö¡Ë¡£Ê¿Âô¤¬2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡¢¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¡¦ÎÓ´§¿Ã¡ÊÆüËÜ·ÐÂç¡Ë¤¬2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥àÀèÈ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡¦Æ£ÅÄÎ°¡ÊÅì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ë¤Ï3²ó1°ÂÂÇ3Ã¥»°¿¶¤ÇÌµ¼ºÅÀ¡£Í±ò¤¬2²ó¤Ë¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎÀèÀ©17¹æ¥½¥í¡£
¡¡µð¿Í¤Ï¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¡Ë¤Ë±äÄ¹10²ó¡¢5¡½4¤ÇµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£±äÄ¹10²ó1»à¤ÇÀõÌî¤¬Æ±ÅÀ¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¡¢²¬ÅÄ¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¡¦¹Ó´¬¡Ê¾åÉðÂç¡Ë¤¬5²ó¤Î2¹æ2¥é¥ó¤Ê¤É3°ÂÂÇ¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬6²ó¤Ë1¹æ¥½¥í¡£ÀèÈ¯¤Î°éÀ®Áª¼ê¡¦ÂåÌÚ¤Ï4²ó4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç¡¢7ÈÖ¼ê¡¦¹â¶¶¤¬1²ó1°ÂÂÇ2Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ0¡Ë¤Ç6¾¡ÌÜ¡Ê6ÇÔ¡Ë¡£¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹ÀèÈ¯¡¦¾®ÎÓ¼î¤Ï5²ó3°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡£ÂçÀî¤¬2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡¢ÅÄÃæ¤È±àÉô¤¬2°ÂÂÇ¡£
¡¡ÃæÆü¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¥Ê¥´¥ä¡Ë¤Ç21°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ18¡½6¤ÇÂç¾¡¡£Àî±Û¤¬½é²ó¤Î3¹æ2¥é¥ó¡¢6²ó¤Î4¹æ¥½¥í¤È2°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¡£1ÈÖ¡¦ÈøÅÄ¤¬6°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡¢±»ô¤¬3°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¡¢Â¼¾¾¤¬3°ÂÂÇ¡£ÀèÈ¯¡¦¥Þ¥é¡¼¤Ï4²ó1/3¤ò6°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¥À¥¦¥ó¥º¤¬2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡¢°æ¾å¤¬2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡£ÀèÈ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¡¦´äºê¡ÊÅìÍÎÂç¡Ë¤Ï4²ó1/3¤ò11°ÂÂÇ9¼ºÅÀ¤Ç5ÇÔÌÜ¡Ê3¾¡2¥»¡¼¥Ö¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¡£