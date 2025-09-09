ÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¡¡³èÌö¤ÏÃ»Ì¿¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¸ì¤ê·Ñ¤®¤¿¤¤Áª¼ê¡Ö°ìÈÖºÇ½é¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ä¡×
¡¡Á°ÃæÆü¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÎÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¡Ê56¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¡ÖÊÒ²¬ÆÆ»Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£Ã»Ì¿¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¸ì¤ê·Ñ¤®¤¿¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÒ²¬»á¤¬¡Ö°ìÈÖºÇ½é¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï1979Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆüËÜ¹Ý´É¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥àÆþ¤ê¤·¤¿ÌÚÅÄÍ¦»á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö22¾¡¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ò¥ë¡¼¥¡¼¤Ç¤ä¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚÅÄ»á¤Ï1Ç¯ÌÜ¤Ë22¾¡¤òµó¤²¤Æ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¾¡¡¢ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¡¢ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¡¢ºÇ¹â¾¡Î¨¤Î¡È4´§¡É¤Ç¡¢¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤òÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¤ÈÆ³¤¡¢»Ë¾å½é¤Î¿·¿Í¤Ç¥·¡¼¥º¥óMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡2Ç¯ÌÜ¤â10¾¡¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢3Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Î1986Ç¯¤Î8¾¡¤¬ºÇÂ¿¡£ÄÌ»»11Ç¯¤Ç60¾¡¡Ê71ÇÔ¡Ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÌÚÅÄ»á°Ê¹ß¡¢¥·¡¼¥º¥ó22¾¡°Ê¾å¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï2013Ç¯¤Ë24¾¡¤·¤¿ÅÄÃæ¾Âç¡ÊÅö»þ³ÚÅ·¡Ë¤À¤±¡£
¡¡ÊÒ²¬»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡Ê¤Õ¤¦¤Ó¡Ë¤·¤¿¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÚÅÄ»á¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£