東京都三鷹市と武蔵野市にまたがる都立井の頭公園で、園芸用の土が不法に投棄されるケースが後を絶たない。

家庭で不用になった土が捨てられているとみられ、都内の他の公園でも確認されている。園芸土の投棄は環境汚染につながる恐れがあり、各自治体が使用済みの園芸土の回収に乗り出している。（鈴木直人）

井の頭公園の環境保全に取り組む市民団体「井の頭かんさつ会」によると、同公園で園芸土の投棄が目立ち始めたのは７年ほど前から。これまでに確認できただけで約５０か所に上り、人通りの少ない草むらなどに植木鉢の形状のまま固まった土や、鉢の底に敷く石やネットなどの園芸用品が一緒に捨てられるケースも多いという。

多くの自治体は土を一般ごみとして収集しておらず、かんさつ会の田中利秋代表は「引っ越しなどで処分に困って捨てる人が多いのだろう」と推測する。

公園を管理する都西部公園緑地事務所は昨年７月頃、「土は各家庭で処理してください」などと書いた看板を園内に設置したが、その後も不法投棄は続いている。

◇

不法投棄によって懸念されているのが、環境への悪影響だ。

園芸用の土には植物の根や種子などが残っていることがあり、本来は公園に生えていない観葉植物などが繁殖する恐れがある。井の頭公園で群生している外来種の「ノハカタカラクサ」（別名・トキワツユクサ）は、過去に捨てられた園芸土が原因となって繁殖した可能性がある。

認定ＮＰＯ法人「生態工房」（三鷹市）によると、こうした不法投棄は練馬区や杉並区などの公園でも確認されており、佐藤方博事務局長は「土は自然に由来しているからと安易に考え、公園などに捨ててしまうケースが多いのではないか。周囲の生態系に悪影響が出てもおかしくない状況だ」と指摘している。

◇

相次ぐ不法投棄を受け、三鷹市では４月から、市内２か所で園芸土の回収を始めた。これまでは専門業者を紹介したり、家庭でのリサイクルを呼びかけたりしていたが、住民から回収を求める声が寄せられていたという。

７月末までの４か月間で回収した土は計約２・１トン。土は滅菌処理を施した後、再生土として市内で開かれるガーデニングのイベントなどで無料配布する予定だ。市ごみ対策課の仲雅広課長は「園芸土の回収は不法投棄の対策として効果が大きい。家庭でのリサイクルも合わせて呼びかけていきたい」と話す。

足立区も区民の要望を受け、昨年７月に土の引き取りを開始。今年８月までに延べ８４７人から約１０トンが持ち込まれたという。

昭島市では今年５月から、ホームセンター「カインズ」の協力を得て、昭島店で不用になった園芸用の土を無料回収してもらえるようにした。市民以外も利用でき、昭島市の担当者は「土の処分方法に困る市民は多かった。運営に問題がなければ、今後も続けていきたい」としている。