¡Ú»ö¸Î¡ÛÆî°¤ÁÉÂ¼¤Î¹ñÆ»¤Ç90ºÐ½÷À¤¬¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¡Ú·§ËÜ¡Û
£¹·î£¸Æü¸á¸å£µ»þ¤¹¤®¡¢Æî°¤ÁÉÂ¼¤Î¹ñÆ»¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤ò¤Ï¤Í¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢£¹£°ºÐ¤Î½÷À¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æî°¤ÁÉÂ¼ÇòÀî¤Î¹ñÆ»£³£²£µ¹æ¤Ç¤¹¡£¤¤Î¤¦¸á¸å£µ»þ£±£°Ê¬º¢¡¢·§ËÜ»Ô¤Î£²£³ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¾èÍÑ¼Ö¤¬¡¢Æ»Ï©¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¶á¤¯¤Ë½»¤àÅçÅÄ¥ß¥Í»Ò¤µ¤ó¡Ê£¹£°¡Ë¤ò¤Ï¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
ÅçÅÄ¤µ¤ó¤ÏÆ¬¤Ê¤É¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦£±¼ÖÀþ¤Ç¿®¹æµ¡¤ä²£ÃÇÊâÆ»¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹â¿¹Ä®ÊýÌÌ¤«¤éÆî°¤ÁÉÂ¼²ÏÍÛÊýÌÌ¤ËÄ¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¼Ö¤¬¡¢º¸¤«¤éÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¿ÅçÅÄ¤µ¤ó¤ò¤Ï¤Í¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£