KKT·§ËÜ¸©Ì±¥Æ¥ì¥Ó

¼Ì¿¿³ÈÂç

·úÃÛ¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½÷À­¤¬¤¤¤­¤¤¤­¤È³èÌö¤Ç¤­¤ë´Ä¶­¤òÀ°¤¨¤è¤¦¤È¡¢·§ËÜ¸©½»Âð¥áー¥«ー¶¨µÄ²ñ¤¬½÷À­Éô²ñ¤òÈ¯Â­¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·§ËÜ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿È¯Â­¼°¤Ë¤Ï¡¢¸©½»Âð¥áー¥«ー¶¨µÄ²ñ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë£±£±¼Ò¤«¤é£²£±¿Í¤Î½÷À­¼Ò°÷¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£½»Âð¥áー¥«ー¤Ç¤Ï¡¢½÷À­ÌÜÀþ¤Ç¤ÎÀß·×¤¬½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃËÀ­Ãæ¿´¤Ç¡¢¤­¤Ä¤¤¡¢´í¸±¤Ê¤É¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ë·úÃÛ¶È³¦¤Î¥¤¥áー¥¸²þ³×¤ä¡¢½÷À­¤¬³èÌö¤Ç¤­¤ë´Ä¶­¤òºî¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÈ¯Â­¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

º£¸å¤Ï¡Ö½÷À­»ëÅÀ¤Ç¤Î²È¤Å¤¯¤ê¡×¤Ê¤É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Äê´üÅª¤Ë²ñµÄ¤ò³«¤¤¤Æ¡¢½÷À­¼Ò°÷Æ±»Î¤Î¸òÎ®¤ä¾ðÊó¸ò´¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£