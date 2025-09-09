■全国の10日（水）の天気

秋雨前線が西日本から東日本付近に停滞するでしょう。東北や日本海側は広く雨が降り、西・東日本の太平洋側も、午後は雨の所が多くなりそうです。大気の状態が不安定となり、雷を伴って非常に激しく降る所もあるでしょう。

夕方までの予想雨量は、九州北部で150ミリ、中国地方で120ミリ、関東甲信で100ミリ、北海道で80ミリ、北陸で60ミリとなっています。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意が必要です。

北海道と沖縄は、晴れるでしょう。最低気温は、関東から沖縄で26℃から28℃くらいと、熱帯夜が続くでしょう。日中は、東海や近畿で35℃くらいまで上がりますが、関東や中国四国、九州は30℃から32℃くらいと、暑さが和らぎそうです。北日本は28℃くらいでしょう。北海道は湿度が下がり、カラッとした暑さになりそうです。

予想最低気温（前日差）

札幌 20℃（±0 真夏並み）

仙台 21℃（-3 8月下旬）

新潟 21℃（-2 平年並み）

東京都心26℃（-1 熱帯夜）

名古屋 27℃（±0 熱帯夜）

大阪 28℃（±0 熱帯夜）

広島 26℃（±0 熱帯夜）

高知 26℃（±0 熱帯夜）

福岡 27℃（-1 熱帯夜）

鹿児島 27℃（±0 熱帯夜）

那覇 28℃（±0 熱帯夜）

予想最高気温（前日差）

札幌 28℃（＋2 真夏並み）

仙台 26℃（-3 平年並み）

新潟 28℃（-2 平年並み）

東京都心31℃（-2 8月下旬）

名古屋 35℃（-1 猛暑日）

大阪 35℃（-1 猛暑日）

広島 30℃（-3 9月中旬）

高知 32℃（-2 8月中旬）

福岡 30℃（-4 平年並み）

鹿児島 31℃（-3 9月中旬）

那覇 33℃（±0 真夏並み）

■全国の週間予報11日も、九州から東北は雨が降るでしょう。12日は、北日本や北陸を中心に晴れますが、関東から九州は雲が多く、雨の降る所もありそうです。13日から14日は、北日本や日本海側で雨の所が多くなるでしょう。大雨となる所もありそうです。15日も、九州や中国四国は雨が降りやすく、すっきりしませんが、東海や関東は晴れ間が出るでしょう。