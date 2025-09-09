ロッテリア、毎日17時からの夜限定メニュー「ロッテリアの夜バーガー」を新発売/トリプルバーガー3種

ハンバーガーチェーン「ロッテリア」は9月12日、毎日17時からの夜限定メニュー「ロッテリアの夜バーガー」を新発売する。

「ロッテリアの夜バーガー」では、夜ご飯としてガッツリ食べたいというニーズに応える商品として、牛肉100%パティが3枚にボリュームアップしたトリプルバーガーが新登場する。ラインアップは「トリプル和風半熟月見 絶品チーズバーガー」(税込990円)、「トリプル 絶品チーズバーガー」(税込990円)、「トリプル 絶品ビーフバーガー」(税込820円)の3種。また、パティが2枚のダブルも販売されている。

ロッテリアの夜バーガー

9月9日時点では、一部店舗を除く196店舗で販売予定。「トリプル和風半熟月見 絶品チーズバーガー」と「ダブル和風半熟月見 絶品チーズバーガー」は10月中旬まで販売予定で、なくなり次第終了となっている。

〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉

◆トリプル和風半熟月見 絶品チーズバーガー

トリプル和風半熟月見 絶品チーズバーガー

価格:990円

牛肉100%パティ3枚と月をイメージした半熟風たまごをメインに、3種醤油の特製香味ソース、ゆずマヨを組み合わせ、レッドチェダーチーズ、4種のチーズをブレンドしたチーズソースで仕上げたバーガー。「ダブル和風半熟月見 絶品チーズバーガー」は790円。

◆トリプル 絶品チーズバーガー

トリプル 絶品チーズバーガー

価格:990円

牛肉100%パティとチェダーチーズを3枚ずつ重ね、4種類(ゴーダ･チェダー･マスカルポーネ･パルメザン)のチーズをブレンドしたチーズソースで仕上げたバーガー。「ダブル 絶品チーズバーガー」は740円。

◆トリプル 絶品ビーフバーガー

トリプル 絶品ビーフバーガー

価格:820円

牛肉100%パティ3枚にレリッシュをあわせ、フルーティかつスモーキーな風味が特徴の特製BBQソースで仕上げたバーガー。「ダブル 絶品ビーフバーガー」は620円。

