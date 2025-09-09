日本代表ＭＦ久保建英（２４＝レアル・ソシエダード）が、自らのコンディションをしっかり見極めていく考えを示した。

久保は先発した６日（日本時間７日）の国際親善試合メキシコ戦（カリフォルニア州オークランド）で相手選手との交錯で左足首を痛めた。米国戦（９日＝同１０日）へ向けた８日（同９日）の練習後、患部の状態について「普通に痛いけど、明日（９日）になってみてどうなるか。明日次第。本当に明日起きてみてどうなるか」と説明した。

その上で「（スペインの）リーグ戦も次は大事な試合なので、そこも含めて。今は代表にいるので代表のことだけ考えているけど、チームを助けられなかったらやらない。助けられるのであればいい準備をしたい」。代表期間明け直後の１３日にはホームのレアル・マドリード戦も控えており、米国戦出動への気持ちは強いが、ギリギリまで状態を見極めるつもりだ。

ただ、森保一監督は米国戦は大幅メンバー入れ替えを明言しており、メキシコ戦に先発した久保の出番がないことも考えられる。米国戦では久保の起用があるのか気になるところだ。