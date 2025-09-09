É´ÅÄ¾°¼ù»á

¡¡ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤ÎÉ´ÅÄ¾°¼ùÂåÉ½¤¬£¹Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡¢»²À¯ÅÞ¤ÎÀ¯Ä´²ñÄ¹Êäº´¤ËË­ÅÄ¿¿Í³»Ò»á¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£

¡¡»²À¯ÅÞ¤Ï£¸Æü¤Ë¸µ½°±¡µÄ°÷¤ÎË­ÅÄ»á¤ò¥Ü¡¼¥É¥á¥ó¥Ð¡¼·óÀ¯Ä´²ñÄ¹Êäº´¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¡££²£°£±£·Ç¯¤ËÈë½ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¥Ï¥²¡¼¡¼¥Ã¡ª¡×¤ÈË½¸À¤Ç°ìÌö¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ò¤È¤É¤í¤«¤»¤¿¤À¤±¤Ë£¸Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ¯³¦Éüµ¢¤ÏÂç¤­¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡É´ÅÄ»á¤Ï¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡ÖË­ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤Ç¡Ø¤³¤Î¥Ï¥²¡¼¡¼¥Ã¡ª¡Ù¤À¤±¤Ï¤Í¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ëµö¤»¤Ê¤¤¡×¤È¥­¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Ö¤½¤ì°Ê³°¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅö»þ¡¢Ë­ÅÄ»á¤ÎÈ¯¸À¤ËÅÜ¤ê¤Ë¿Ì¤¨¤¿Åö»ö¼Ô¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£