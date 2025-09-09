「あんぱん」“千尋”中沢元紀、“健ちゃん”高橋文哉との「TGC」オフショット公開「感慨深い」「現代版の2人もかっこいい」の声
【モデルプレス＝2025/09/09】俳優の中沢元紀が、9月7日に自身のInstagramを更新。さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」でのオフショットを投稿し、反響を呼んでいる。
【写真】「あんぱん」千尋＆健ちゃん、俳優2人の再会ショット
中沢は「過去に共演したみんなや、同世代の俳優陣とも会うことができて楽しい1日でした！」とつづり、連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）で共演している俳優の高橋文哉との2ショットを投稿。写真では暗色のジャケット姿でシックな雰囲気の2人がピースポーズをしてカメラ目線を送っている。また、俳優の綱啓永や夏生大湖、水沢林太郎とのオフショット写真も投稿した。
この投稿には「この2ショットは感慨深い」「健ちゃん（高橋の役名）と千尋（中沢の役名）の再会嬉しい」「現代版の2人もかっこいい」などの反響が寄せられている。
「あんぱん」は、国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかしと妻・小松暢がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を描いた愛と勇気の物語。中沢は柳井嵩（北村匠海）の弟で戦死した千尋役を、高橋は嵩の親友で義理の弟でもある辛島健太郎役を演じている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「あんぱん」千尋＆健ちゃん、俳優2人の再会ショット
◆中沢元紀、高橋文哉とのオフショットに反響
中沢は「過去に共演したみんなや、同世代の俳優陣とも会うことができて楽しい1日でした！」とつづり、連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）で共演している俳優の高橋文哉との2ショットを投稿。写真では暗色のジャケット姿でシックな雰囲気の2人がピースポーズをしてカメラ目線を送っている。また、俳優の綱啓永や夏生大湖、水沢林太郎とのオフショット写真も投稿した。
「あんぱん」は、国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかしと妻・小松暢がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を描いた愛と勇気の物語。中沢は柳井嵩（北村匠海）の弟で戦死した千尋役を、高橋は嵩の親友で義理の弟でもある辛島健太郎役を演じている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】