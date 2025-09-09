¡Ö»ºÇÑ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©¥Þ¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç

³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤­¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤­¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª

¡Ö»ºÇÑ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©

¡Ö»ºÇÑ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©

Åú¤¨¤Ï´Á»ú5Ê¸»ú¡ª

¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡Ö»º¶ÈÇÑ´þÊª¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª

»ºÇÑ¤È¤Ï¡¢¹©¾ì¤Ê¤É¤Î»ö¶È³èÆ°¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤¿¡¢Ë¡Îá¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿20¼ïÎà¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÇÑ´þÊª¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¿Í¤Î·ò¹¯¤äÀ¸³è´Ä¶­¤ËÈï³²¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°ìÈÌÇÑ´þÊª¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇÓ½Ð»ö¶È¼Ô¼«¤é¤¬Ë¡Îá¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿´ð½à¤Ë½¾¤Ã¤ÆÅ¬Àµ¤Ë½èÍý¤¹¤ëÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ

¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼­Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¡¦¡ØÀºÁªÈÇ ÆüËÜ¹ñ¸ìÂç¼­Åµ¡Ù

¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô