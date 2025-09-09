「俺はコンドームつけるの慣れてるから」産婦人科医が中学生男子の言葉に喜んだ理由

厚生労働省の資料によれば、令和5年度の人工妊娠中絶件数は12万6,734件で、前年度に比べ4,009件（3.3%）増加している。中でも「20歳未満」について各歳でみると、「19歳」が4,707件と最も多く、次いで「18歳」が2,641件となっている。

さらに、性交同意年齢の16歳より下の妊娠の事例もあるという。

つまり、少なくとも1年で7,000人を超える10代の女性が予想外の妊娠をしているということになる。セックスは悪ではなく、愛を確認する素晴らしいもののはずなのに、なぜ悲しいことにつながってしまうのか。

そこに重要なのはSRHR（「性と生殖に関する健康と権利（Sexual and Reproductive Health and Rights）」への意識だ。私たち一人ひとりが、自分の心と身体、そして人生について、 正しい情報にアクセスし、自分の意志で選び決定できる権利がある。体を見せてと言われても、セックスしたいといわれても、見せなくていいし、しなくてもいい。避妊をしてと言っていい。嫌なことは嫌と言っていい。それは権利なのだ。

国際NGO、プラン・インターナショナルが行う「SRHR for JAPAN」キャンペーンの一環として同団体が韓国のSRHR事情を取材するツアーを企画。参加したジャーナリストの大門小百合さんがレポートする。

前編では、韓国の公的資金で運用されている性教育を学ぶ施設「Aha（アハ）!青少年性文化センター」の具体的な中身を伝えた。

後編では、日本より進んでいる韓国の性教育をめぐる逆境の歴史と、日本で性教育に挑む産婦人科医の高橋幸子さんの挑戦について伝える。

韓国でもあった性教育への反発

1990年代からジェンダー平等教育を行ってきたNGO「ジェンダー教育プラットフォームヒョジェ」の最高執行責任者であるロ・ジェヒさんによると、韓国では、1991年にキム･ブナム事件、1992年にキム･ボウン､キム･ジングァン事件という子供の時に父親から性暴力を植えた女性が大人になり加害者を殺害する二つの事件が起きたことで、性被害、家庭内暴力を失くそうという気運が高まったという。2000年には、学校で性教育を活性化するというガイドラインができ、年間10時間の性教育が奨励された。その後、2009年には17時間の性教育実施が奨励されるまでになったという。

ただ、韓国も課題を抱えていないわけではない。

ジェヒさんによると、以前から、保守系の人々からは、「伝統的な家庭が崩壊する」「セックスを助長する」という反発があったり、中絶を良しとしないカトリック教徒からの反対もあった。さらに近年、性教育に関して、男性たちからのバックラッシュが強くなってきたという。

最近では、「ジェンダー教育が同性愛者を作る」などと言われ、公共の図書館から性教育関連の本が廃棄される事件も発生したという。

ジェヒさんは、これまでの教育で女性はエンパワーされてきたが、女性が被害者にならないための予防教育に力を入れすぎていたのかもしれないとも話す。男性たちには、潜在的な加害者として扱われることへの不満もあるかもしれない。

「これからは男性に対する教育もしていかないとなりません。文化的役割分担を含め、どうすればともに働くことができるか、そのような現実をどう作っていけるかが大事なことだと思っています」（ジェヒ）

日本で性教育が進んでいない理由

韓国のように進んではいないが、日本でも、少しずつSRHRに対する認識を広めようという動きが始まっている。

冒頭の韓国視察ツアーを企画したプラン・インターナショナル・ジャパンは、SRHRを幅広い層に知ってもらうため、専門家、他のNGO、企業、行政など多様なステークホルダーと連携し、7月30日から「SRHR for JAPAN#一億人のためのSRHR」キャンペーンを始めた。

同団体のアドボカシーグループ、グループリーダの長島美紀さんは、「日本では生理やセクシャリティについてオープンに話せる状況がないことで、若者たちは、どこに誰にどうやって相談していいかわからない」と指摘する。

「学校で教えられていないため、SNSやインターネットの情報が誤った情報であったとしても正しいと思いこんで、相手を傷つけるということにもなりかねない。性的同意に関しても、断ったり、同意する方法がわからない。そして、安全な避妊方法や緊急避妊薬（アフターピル）、性感染症の予防や治療へのアクセスが不十分なため、性感染症や、望まない妊娠にもつながってしまうこともある」

学校で性教育で教えられている範囲が限られているのは、1998年度に学習指導要領に盛り込まれた「はどめ規定」の存在が指摘されている。小学校5年生の理科では、「人の受精に至る過程は取り扱わない」、中学1年保健体育では、「妊娠の経過は取り扱わない」とされているからだ。

産婦人科医がひらいたユースクリニック

そんな中、性に関する正しい知識を付けてもらおうと、埼玉医科大学の産婦人科助教の高橋幸子医師は、医療、保健関係者、教育関係者の仲間や学生ボランティアと共に、2023年から埼玉県内を中心にユースクリニックを開催している。毎月1回、川越、所沢、熊谷、本庄の4箇所や、学園祭や自治体の健康祭りに招かれて開いているユースクリニックでは、来訪者に生理用品や避妊具、教育資料など、性教育に関する資源を提供し、「サッコ先生」の呼び名で親しまれている。

性に関する講座をしたり、子ども向けには性教育のイラストがはいったカルタで遊んだり、高校生が作った人体パズルで、生殖器も含めた身体の仕組みも学ぶことができる。

高橋さんがこの活動を始めたきっかけは、2019年に知人の紹介で訪れたスウェーデンのユースクリニックだ。彼女が訪れたスウェーデンのクリニックでは、助産師が避妊具の説明をしたり、若者の医療の相談にのってくれる。コンドームの部屋もあり、棚に並んだポップなキャンディーポットに入ったさまざまな種類のコンドームを誰でも6個まで無料で持ち帰れるという。

「スウェーデンでは、中学2年生の時に5人1組で地域のユースクリニックに実際に行って、そこで助産師さんたちから指導を受け、 避妊具の実物を見せてもらったりします。スウェーデンは性交同意年齢が15歳なので、15歳になると、あなたたちはセックスをする権利があるというスタンスでサポートされているんです」

「俺はコンドームつけるの慣れてるから」

また、高橋さんは、さまざまな地域の学校や施設に呼ばれて性教育をしたり、避妊など必要な知識を子どもたちに教えている。

先生の授業を受けた中学生の男子が、ある時、友達を連れてユースクリニックに来たことがあったという。

「『俺はコンドームつけるの 慣れてるからな』みたいなこと言っていたので、たぶん彼女とセックスをしたのだと思います。 でも、コンドームの正しいつけ方を、自分だけではなく、お友達にもちゃんと知らせようって思って連れてきてくれたのが素晴らしかった」と高橋さんは振り返る。

高橋さんは、そうした場所に中学生だから学びに行くべきとか、高校生だから行くべきということではなく、韓国の性教育文化センターのように、その子が知りたいと思ったベストなタイミングで、行って学び、練習できる場所が日本にも必要だと言う。

「子供たちが性に関する知識を持っていないという現実もありますが、子供に知識を与えない社会も悪いと思います。 それで失敗をしたときには自己責任にしてしまう社会というのは、冷たいのではないかと感じています」

