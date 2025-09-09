【魂ウェブ商店「METAL BUILD ゴッドガンダム＆ゴッドガンダム弐（セカンド）」商品仕様に関するお知らせ】 9月9日 発表

BANDAI SPIRITSは、8月に発送された魂ウェブ商店限定商品「METAL BUILD ゴッドガンダム＆ゴッドガンダム弐（セカンド）」（1次発送分）の商品仕様に関する対応を9月9日に発表した。

本商品は「機動武闘伝Gガンダム」に登場するモビルファイター「ゴッドガンダム」と外伝作品に登場した「ゴッドガンダム弐（セカンド）」をMETAL BUILDシリーズで立体化したもの。

「METAL BUILD ゴッドガンダム＆ゴッドガンダム弐（セカンド）」において、一部商品仕様に企画意図と異なる点があったことを発表。

内容は肩パーツについて左右の色違いに企画意図と異なる点があり、右肩のラインがメタリックブラックで塗装されていたが、正しくは左肩パーツ仕様の「つや消しブラック＋一部メタリックブラック」となる。

対象商品の1次発送分については交換用の正しい右肩パーツを後日会員登録されている住所宛に発送することを発表した。

また、2次発送分（10月）、3次発送分（2026年1月）については正しい右肩パーツにて生産された商品を発送。

