½©¤ÎÌ£³Ð¡Ö¥µ¥ó¥Þ¡×¡¡¥Þ¥ë¥Ê¥« ¥Ñ¥ïー¥·¥Æ¥£ ¥ì¥¤¥ó¥ÜーÅ¹ ¹â¾¾»ÔÂ¿Èî²¼Ä®
¡¡µÏ¿Åª¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¤Î²Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿©Âî¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¤³¤Î½©¤ÎÌ£³Ð¤Ï2024Ç¯¤è¤ê¤â°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½©¤ÎÌ£³Ð¡¢¥µ¥ó¥Þ¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏÉÔµù¤Ç¼ê¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤ÃÍÃÊ¤Ç¤·¤¿¤¬2025Ç¯¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡ÊÇã¤¤ÊªµÒ¤Ï―¡Ë
¡ÖµîÇ¯¤è¤ê¤ª°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡×
¡Ö°Â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÂ©»Ò¤â¿©¤Ù¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¥Þ¥ë¥Ê¥« ¥Ñ¥ïー¥·¥Æ¥£ ¥ì¥¤¥ó¥ÜーÅ¹¡¿ÌÚÂ¼Î´»Ö ÉûÅ¹Ä¹¡Ë
¡Ö3³ä¤«¤é4³ä¤Û¤É°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çä¤ì¹Ô¤¤ÏµîÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¹¥Ä´¤Ç¤¹¡×
¡¡ËÌ³¤Æ»»º¤ÎÀ¸¥µ¥ó¥Þ2É¤¤Ç540±ß¤Ç¤¹¡£¥µ¥ó¥Þ¤Îµù¶È¼Ô¤Ç¤Ä¤¯¤ëÁ´¹ñ¤µ¤ó¤ÞËÀ¼õÌÖµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È8·î¤Î¿åÍÈ¤²ÎÌ¤Ï2024Ç¯¤ÎÇÜ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÃÍÃÊ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2025Ç¯¤Ï¼Á¤âÎÉ¤¤¤½¤¦¤Ç¡£
¡Ê¥Þ¥ë¥Ê¥« ¥Ñ¥ïー¥·¥Æ¥£ ¥ì¥¤¥ó¥ÜーÅ¹¡¿ÌÚÂ¼Î´»Ö ÉûÅ¹Ä¹¡Ë
¡ÖµîÇ¯°·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥á¥¤¥ó¤¬1É¤100g¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯150g¤°¤é¤¤¤Î¤¬Ãæ¿´¤Ë¡£¿È¤¬Âç¤¤¯¤Æ»é¤¬¤è¤¯¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ª¤¤¤·¤¤¥µ¥ó¥Þ¤Î¸«Ê¬¤±Êý¤Ï¡©
¡Ê¥Þ¥ë¥Ê¥« ¥Ñ¥ïー¥·¥Æ¥£ ¥ì¥¤¥ó¥ÜーÅ¹¡¿ÌÚÂ¼Î´»Ö ÉûÅ¹Ä¹¡Ë
¡Öº£Ç¯¤Î¥µ¥ó¥Þ¤Ï¿È¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡£´é¤¬¾®¤µ¤¯ÇØÃæ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥ó¥Þ¡¢»é¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¥µ¥ó¥Þ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡×
¡¡µÏ¿Åª¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¤Î²Æ¡¢ÌîºÚ¤ÎÃÍÃÊ¤Ë±Æ¶Á¤Ï¡©
¡Ê¥Þ¥ë¥Ê¥« ¥Ñ¥ïー¥·¥Æ¥£ ¥ì¥¤¥ó¥ÜーÅ¹¡¿ÌÚÂ¼Î´»Ö ÉûÅ¹Ä¹¡Ë
¡Ö²ÆÌîºÚ¤¬Ê¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£È¯°é¾ã³²¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤êÉÂµ¤¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬±Æ¶Á¤À¤È¡×
¡¡¥È¥Þ¥È¤ä¥¥å¥¦¥ê¡¢¥Ê¥¹¤Ê¤É¤ÏÎãÇ¯¤Î1.5ÇÜ¤Ç¤¹¡£
¡Ê¾¾ÌÚÍüºÚ¥ê¥Ýー¥È¡Ë
¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ê¤É¤ÎÍÕÊªÌîºÚ¤Ï¡¢ÎãÇ¯ÊÂ¤ß¤Î²Á³Ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¡¢½ë¤µ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¹â¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡Ê¥Þ¥ë¥Ê¥« ¥Ñ¥ïー¥·¥Æ¥£ ¥ì¥¤¥ó¥ÜーÅ¹¡¿ÌÚÂ¼Î´»Ö ÉûÅ¹Ä¹¡Ë
¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¤ÏÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿ÌîºÚ¤¬ÊÂ¤Ö¡£11·î¸åÈ¾¤°¤é¤¤¤«¤é¤ÏÍî¤ÁÃå¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×
¡¡¤³¤ì¤«¤é½Ü¤ò·Þ¤¨¤ë¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤ä¥«¥Ü¥Á¥ã¡¢¥¥Î¥³¡¢¥ì¥ó¥³¥ó¤ÏÎãÇ¯ÊÂ¤ß¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£