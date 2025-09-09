まだ夏は終わらせない！オーパークおごせの「ずらし夏休み」で夏を延長しよう！
株式会社温泉道道が運営する複合型リゾート施設「BIO-RESORT HOTEL&SPA O Park OGOSE」(以下オーパークおごせ)は、気温の高すぎる昨今の状況を鑑みて、夏の人気企画を8月以降も楽しめる企画「ずらし夏休み」を2025年9月1日から10月31日(金)まで開催する。
【写真】イチオシ！大人気の泡バズーカーで大盛り上がり！
各地で最高気温の更新や40度超えを多く記録するなど、まさに猛暑だった今年の8月。外遊びは危険を感じる暑さで、おでかけを控えた方も多くいるのではないか。オーパークおごせは、そんな人を応援すべく、「ずらし夏休み」として夏の人気企画を10月31日まで延長して実施するという。
さらに、お得に泊まれる“ずらし旅専用プラン”も販売開始。このプランを使ってまだ終わらない夏の思い出づくりを楽しんではみてはいかかだろうか。加えて、オーパークおごせは旅行の分散化を推奨しており、本企画をきっかけに旅行分散化のメリットを感じてほしいという意図もあるそう。
今回はそんなオーパークおごせの「ずらし夏休み」の企画を紹介するとともに、企画担当者に企画の意図や目玉企画、一日のおすすめの過ごし方などをインタビューしてみた。
■オーパークおごせのずらし夏休み
開催期間：2025年9月1日(月)〜10月31日(金)
■水着着用のおふろで開催！「カラフルシューティング」
オーパークおごせは埼玉県内でも有数の男女・家族で楽しむ水着着用のお風呂を完備。そんな水着風呂エリア内で色水を使ったシューティングイベントを開催する。制限時間内に自陣のチームが勝利すれば特別なプレゼントがもらえるかも？館内イベントのため、雨でも晴れでも快適に過ごせるのがうれしいポイント！
開催期間：9月1日〜10月31日(日)の土日祝
開催時間：11時30分〜
開催場所：水着風呂
参加料金：無料(日帰り入館の場合は別途入館料が発生)
※水着着用(レンタルあり)。銃に限りがあるため先着順での案内。参加人数によっては参加できない可能性あり。
■オーパークの定番イベント「泡バズーカー」
人気イベント「泡バズーカー」が本企画でも引き続き登場。大量に降りかかる泡に囲まれて、非日常のひとときを楽しもう。
開催期間：9月1日〜10月31日(日)の土日祝
開催時間：12時〜
開催場所：水着風呂
参加料金：無料(日帰り入館の場合は別途入館料が発生)
※水着着用(レンタルあり)。
■気分はスナイパー！「ミッションシューティング」
昨年より拡張され大好評の射的エリアも引き続き楽しめる。お気に入りの銃を選んで豪華景品を当てよう！
開催期間：9月1日〜10月31日(日)の毎日
開催時間：11時〜営業終了まで
開催場所：本館
参加料金：500円／回
■館内外のクエストをクリアしよう！ イベント参加型コンテンツ「オーパークエスト」
期間中、当館で開催するさまざまなイベントや体験に参加することで子どもに人気の景品をゲットできるイベント参加型イベント「オーパークエスト」。「お風呂にはいって体をあたためる」「泡バズーカーではしゃぐ」など、勇者の気分でさまざまなクエストに挑戦しよう！クエストを達成できればすてきな景品をプレゼント！
開催期間：9月1日〜10月31日(日)の毎日
開催時間：11時〜営業終了まで
開催場所：本館
参加料金：無料
※他イベントへの参加料が別途発生する可能性あり。
■企画担当者にインタビュー
――「ずらし夏休み」企画の意図や狙い、目的などについて詳しく教えてください。
今年の夏は各地で最高気温の更新や埼玉県内でも40度超えの日が複数あったりと、「猛暑・物価高の影響で外出を控える方も多いのではないか」「高校野球でも開催時間をずらすなどの対応がなされ、特にご家族の皆様が日中おでかけするには厳しい8月なのではないか」という思いが企画のきっかけです。そこで、施設としては引き続き夏のイベントを継続することで夏らしい思い出を作っていただきたいと考えました。それに加えて、観光産業全体としては旅行の分散化の一助にもなればと思い企画しました。
――「ずらし夏休み」のイチオシ、目玉となるものがあれば教えてください。
お盆期間も連日100名超のお客様に参加いただいた、
・カラフルシューティング
・泡バズーカー
など、県内でも有数の男女水着着用で楽しめる、お風呂で開催されるイベントがイチオシです。
――施設内では多くのアクティビティが楽しめるそうですが、おすすめの一日の遊び方やモデルコースがあれば教えてください。
「ずらし夏休み」では宿泊・日帰り問わず参加いただけるイベント・体験を準備しております。
・11時30分から水着風呂内で開催される「カラフルシューティング」「泡バズーカ」に参加
・12時30分から埼玉県産のヨーロッパ野菜や旬食材を使用したレストランMORINIWAでランチ
・ランチ後、館内のさまざまなアクティビティやイベントに参加することでお子様がうれしい景品や食事券と交換できる参加型イベント「オーパークエスト」で館内外のさまざまな体験にチャレンジ
・漫画雑誌5000冊を完備している本館リラックスエリアで少し休憩、日帰りの方は帰宅
ご宿泊の方は上記に併せて、
・15時のチェックイン後、少しお部屋でまったりしつつ、お父さんとお子様はオーパークエストを夕食時間までチャレンジ
・夕食は各部屋備え付けBBQテラスやBBQ会場で夏らしいザ・グランピングなディナータイム
・夕食後はそのまま手持ち花火・焚き火をお楽しみいただけます
・最後にもう一度お風呂に入って、ぐっすりお休み
上記の流れがおすすめの過ごし方です。
――最後にひとことお願いします！
期間内はお得に宿泊できる限定プランも販売しております。都心部から60〜90分で来られるちょうどよい距離の当館で少し遅めの夏休みを満喫いただければと思います。
人混みを避けて、家族の思い出をゆっくり作る。そんな夏の過ごし方を、オーパークおごせで体験してみてはいかがだろうか？
文＝小林七緒
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
