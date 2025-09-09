¾ÃËÉÃÄ°÷¤Î³ÎÊÝ¤¬²ÝÂê¡¡»³·Á»ÔµÄ²ñ¤Ç¼Áµ¿¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¸º¾¯²ÃÂ®¡¡È¾À¤µªÁ°¤Î¾òÎã¸«Ä¾¤·¤ÎÆ°¤¤â
¾ÃËÉÃÄ°÷¤Î¿ô¤¬¡¢³ÆÃÏ¤Ç¸º¾¯·¹¸þ¤ò¼¨¤¹¤Ê¤«¡¢ÃÄ°÷³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐºö¤¬ÃÏ°è²ÝÂê¤È¤·¤ÆÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³·Á»ÔµÄ²ñ¤Ç¤Ï9Æü¡¢¾ÃËÉÃÄ°÷¤Î³ÎÊÝ¤ò¤á¤°¤ëÂÐºö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Áµ¿¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»³·Á»ÔµÄ²ñ9·îÄêÎã²ñ¤Î°ìÈÌ¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢µÄ°÷¤«¤é¾ÃËÉÃÄ°÷¿ô¤Î¸º¾¯¤ò¤á¤°¤ê¡¢¤½¤ÎÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£¹§¹°»³·Á»ÔÄ¹¡Ö¶áÇ¯¤Ï¾ÃËÉÃÄ°÷¿ô¤Î¸º¾¯Î¨¤¬´Ë¤ä¤«¤Ê·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¾ÃËÉÃÄ°÷¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ã¼ê¾ÃËÉÃÄ°÷¤Î³ÎÊÝ¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ÁíÌ³¾Ê¤Î¤Þ¤È¤á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸©Æâ¤Î¾ÃËÉÃÄ°÷¤Î¿ô¤Ï¤³¤È¤·4·î¸½ºß¡¢Á´°è¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ1Ëü9983¿Í¤ÇµîÇ¯¤Î2Ëü679¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ696¿Í¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾òÎã¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿Äê¿ô¤ËÀê¤á¤ë¼ÂºÝ¤ÎÃÄ°÷¿ô¤ò¼¨¤¹¡Ö½¼ÂÎ¨¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µîÇ¯4·î¤Î¥Çー¥¿¤ò»ÔÄ®Â¼ÊÌ¤ËÈæ³Ó¤·¤¿¾ì¹ç¡¢½®·ÁÄ®¤¬101.2¥Ñー¥»¥ó¥È¤ÈºÇ¤â¹â¤¯¡¢¼¡¤¤¤ÇÂçÂ¢Â¼¤¬99.1¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢¿·¾±¤¬95.4¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Äã¤¤½ç¤Ç¤Ï¸ÍÂôÂ¼¤¬63.1¥Ñー¥»¥ó¥È¤ÈºÇÄã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÈ«Ä®¤¬72.5¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢»³·Á»Ô¤¬75.1¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¹§¹°»ÔÄ¹¡Öº£¸å¡¢Âç³Øº×¤Ç¤ÎÆþÃÄPR³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀè¿ÊÃÏ¤Î»öÎã¤ò»²¹Í¤Ë¾ÃËÉÃÄ¤È¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×
»³·Á»Ô¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÃÄ°÷³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤Æ³ÆÂç³Ø¤ÇÃÄ°÷Êç½¸¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¹Êó³èÆ°¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢»³·Á»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È»³·Á»Ô¤Î¾ÃËÉÃÄ°÷¤Î¾òÎãÄê¿ô¤Ï50Ç¯¶á¤¯Á°¤Î1976Ç¯¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëµ¡ºà¤ÎÀÇ½¤Î¹âÅÙ²½¤¬¿Ê¤ßÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÃÄ°÷¤Î¿ô¤¬Åö»þ¤è¤êÂçÉý¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢Èø²ÖÂô»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ç¤Ï¤³¤È¤·5·î¡¢½»Âð¤Ê¤É8Åï¤¬Á´¾Æ¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤¬È¯À¸¡£²ÐºÒ¤¬¤¢¤Ã¤¿ÃÏ¶è¤Ç¤Ï2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¾ÃËÉÃÄ°÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÉô¤Î½»Ì±¤«¤é¤Ï¡Ö¾ÃËÉÃÄ°÷¤ÎÉÔºß¤¬½éÆ°¤Î¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£