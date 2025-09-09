¡ÚºÇ¿·¡Û¡ÈÎä¤¿¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¡É¿·´¶³ÐÂÎ¸³¤Ç¤¯¤»¤Ë¤Ê¤ë!?ÀÅ²¬¤Ê¤é¤Ç¤Ï¿Ê²½·Ï¥¸¥§¥éー¥ÈÂçÄ´ºº¡ÄÆüËÜ½é¤ªÌÜ¸«¤¨¤â
9·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀÅ²¬¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç30¡î¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎÍ½Êó¤Ç¤âµ¤²¹¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÈÎä¤¿～¤¤¥¸¥§¥éー¥È¡É¤Ç¤¹¤¬¡Ä¼Â¤Ïº£¡¢¸©Æâ¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¥¸¥§¥éー¥È¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¤ー¥Ä·ãÀï¶è¡¦Ç®³¤¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÆüËÜ½é¡É¤Î¥¸¥§¥éー¥È¤¬¡£
¡Ö¤¹¤´ー¤¤¡×
「ユーチューブで見て来ました」
「ネットで見たこれが食べたくて来た」
¤½¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î¥¸¥§¥éー¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ä¡£
¡ÊÅ¹°÷¡Ë
¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡Ø¥¯¥í¥¸¥§¥é¡Ù¤Ç¤¹¡×
Ç®³¤¤Ç¤Î¿©¤ÙÊâ¤¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¿·ÄêÈÖ¡Ö¥¯¥í¥¸¥§¥é¡×¤È¤Ï¡©
¤µ¤é¤Ë¤Ï¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¥¸¥§¥éー¥È¤¬ÉÙ»ÎµÜ¤Ë¹ñÆâ½éÅÐ¾ì¡£
¤½¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡Ä¤Ó¤è～¤ó¤È¿¤Ó¤ë¥¸¥§¥éー¥È¡ª¡©
¡ÊµÒ¡Ë
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤â¤Á¤â¤Á¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¿·¿©´¶¡×
¡Ö½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤È¤ê¤³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Öevery.LIFE¡×¤Ï¡Ä¿·ÂÎ¸³¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡©ÀÅ²¬¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡È¿Ê²½·Ï¥¸¥§¥éー¥È¡É¤òÂçÄ´ºº¤·¤Þ¤¹¡£
Ç®³¤¤Î¥¹¥¤ー¥Ä·ãÀï¶è¡ÖÊ¿ÏÂÄÌ¤êÌ¾Å¹³¹¡×¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢2024Ç¯11·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡ÖÇ®³¤´ÅÌ¤¡¦¥¸¥å¥ó¥¼¥ó¥Ù¥¤¥¯¡×¡£¤³¤³¤Î¥¸¥§¥éー¥È¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¡ÈÆüËÜ½é¡É¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£¡¢Á´¹ñ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊµÒ¡Ë
¡Ö¥æー¥Á¥åー¥Ö¤Ç¸«¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ç¸«¤¿¿·¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ËÍè¤¿¡×
¤³¤ì¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶Íè¤ë¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢Ï¢Æü¡¢¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¿©¤ÙÊâ¤¤ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ë¤½¤ÎÏÃÂê¤Î¥¸¥§¥éー¥È¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä°ì¸«¡¢ÉáÄÌ¤Î¥¸¥§¥éー¥È¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡Ä°ìÂÎ¡¢²¿¤¬ÆüËÜ½é¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÊµÒ¡Ë
¡Ö¤¹¤´ー¤¤¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¿·Á¯¤Ç¤¹¡×
¡Ö²¼¤¬¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×
¤½¤¦¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥¸¥§¥éー¥È¡¢¤Ê¤ó¤È¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤¬¥³ー¥ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ä¡£
¡ÊÇ®³¤´ÅÌ£ ¥¸¥å¥¦¥¼¥ó¥Ù¥¤¥¯¡¡Â¼¾å ÎçºÚ Å¹Ä¹¡Ë
¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡Ø¥¯¥í¥¸¥§¥é¡Ù¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¯¥í¥¸¥§¥é¡Ù¤Ï¿ßË¼¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤òÅÚÂæ¤Ë¥³ー¥ó¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ¼«²ÈÀ½¤Î¥¸¥§¥éー¥È¤¬¾å¤Ë2¼ïÎà¤Î¤Ã¤¿ÆüËÜ½é¤Î·Á¾õ¤ÇÅöÅ¹¤Î¿Íµ¤¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î¸«¤¿ÌÜ¤â¥¥åー¥È¤Ê¿·´¶³Ð¥¸¥§¥éー¥È¤Ë¡Ä¡£
¡ÊµÒ¡Ë
¡Ö»Â¿·¡£¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤·¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¸¥§¥éー¥È¤È¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£¼Â¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ä¡£
¡ÊÇ®³¤´ÅÌ£ ¥¸¥å¥¦¥¼¥ó¥Ù¥¤¥¯¡¡Â¼¾å ÎçºÚ Å¹Ä¹¡Ë
¡ÖËÜÍè¡¢Êø¤ì¤ä¤¹¤¤¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÈ¼«¤ÎÊýË¡¤Ç²Ã¹©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÚÂæ¤È¤·¤Æ¥¸¥§¥éー¥È¤¬¤Î¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤ÏÃ±ÉÊ¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ËÆ¦ÂçÅç¤Î±ö¤È¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ð¥¿ー¤ò»È¤¤¡¢¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¤µ¤ì¤¿É½ÌÌ¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤¬Ì¥ÎÏ¡£¤µ¤é¤ËÃæ¤Ë¤Ï¥¥ã¥é¥á¥ë¥¯¥êー¥à¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊµÒ¡Ë
¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ç¥Ð¥¿ー¤ÎÌ£¤¬Ç»¸ü¤Ç ¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤½¤³¤Ë¤Î¤»¤ë¥¸¥§¥éー¥È¤Ï¡¢¸½ºß2¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¡¢¸©Æâ»º¤Î¥¤¥Á¥´¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡ÖÀÅ²¬çõ¡×¤È¡¢¡ÖÃ°ÆàµíÆý¡×¤È°ËÆ¦ÂçÅç¤Î±ö¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö±ö¥ß¥ë¥¯¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊµÒ¡Ë
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÇ»¤¤¥¤¥Á¥´¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡×
¡Ö¥¤¥Á¥´¤ÎÌ£¤È¥ß¥ë¥¯¤ÎÌ£¤¬Ç»¸ü¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¤·½ë¤¯¤ÆÂÎ¤¬Ç®¤«¤Ã¤¿¤¬ÎÃ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¿·´¶³Ð¤Î¡Ö¥¯¥í¥¸¥§¥é¡×ÊÒ¼ê¤Ë¡¢Ç®³¤¤Î³¹¤ò»¶ºö¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÉÙ»ÎµÜ»Ô¤Î¹ñÆ»139¹æ±è¤¤¤Ë2024Ç¯7·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¥¸¥§¥éー¥ÈÀìÌçÅ¹¡ÖS Gelato & Snack¡×¡£¼Â¤Ï¤³¤Á¤é¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¡¢Ï¢ÆüÂçÀ¹¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¸¥§¥éー¥ÈÅ¹¤ÎÆüËÜ1¹æÅ¹¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤¼¡¢ÆüËÜ½é¾åÎ¦¤¬ÉÙ»ÎµÜ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÊS Gelato&Snack¡¡µÈÅÄ ·ÃÍý Å¹Ä¹¡Ë
¡Ö¥ªー¥Êー¤¬ÉÙ»ÎµÜ»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÉÙ»ÎµÜ¤òÆüËÜ°ì¹æÅ¹¤Ë¡×
¤³¤ÎÅ¹¤¬³¤³°¤Ç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì£Á¹¥¥ã¥é¥á¥ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¿©ºà¤È¥¸¥§¥éー¥È¤Î»Â¿·¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬³°¹ñ¿Í¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃíÌÜ¤Ê¤Î¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¥¸¥§¥éー¥È¡¢¼þ¤ê¤¬¤Ó¤è～¤ó¤È¿¤Ó¤ë¡ÖÂçÊ¡¥¸¥§¥éー¥È¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¾ï»þ20¼ïÎà°Ê¾å¤â¤¢¤ë¥¸¥§¥éー¥È¤«¤é¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ó¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤Á¤â¤Á¤ÎÀ¸ÃÏ¤ÇÊñ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤â³¤³°¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿Í×°ø¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊS Gelato&Snack¡¡µÈÅÄ ·ÃÍý Å¹Ä¹¡Ë
¡ÖÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ò³¤³°¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢Å¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤È³¤³°¤ÎÊ¸²½¤ò¤¦¤Þ¤¯ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ°ì¤Ä¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¡¹¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¡×
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÂçÊ¡¥¸¥§¥éー¥È¡×¡Ä¤½¤ÎÌ£¤Ï¡©
¡ÊµÒ¡Ë
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤â¤Á¤â¤Á¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¿·¿©´¶¡×
¡Ö¤â¤Á¤â¤Á¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤ÆÀ¨¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÙ»ÎµÜ¤¬¸Ø¤ëµíÆý¤ä¥Õ¥ëー¥Ä¤Ê¤É¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖËõÃã¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡×¤ÏÉÙ»ÎµÜ»º¤ÎËõÃã¤È¥¤¥Á¥´¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊµÒ¡Ë
¡ÖËõÃã¤È¥¤¥Á¥´¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÙ»ÎµÜ»º¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤¢¤Þ¤ê¤³¤ó¤Ê¥¸¥§¥éー¥È¤Þ¤Ç¡£
¤Ê¤ó¤È¡¢ÉÙ»ÎµÜ¤¬¸Ø¤ëBµé¥°¥ë¥á¡ÖÉÙ»ÎµÜ¤ä¤¤½¤Ð¡×Ì£¤Î¥¸¥§¥éー¥È¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÉÙ»ÎµÜ¤ä¤¤½¤Ð¡×¤ÈÆ±¤¸¥½ー¥¹¤È¤À¤·Ê´¤òÎý¤ê¹þ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥ê¥«¥ê¤ËÍÈ¤²¤¿ÌÍ¤È¹È¥·¥ç¥¦¥¬¤Þ¤Ç¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤è¤¦¡£°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡£
¡ÊµÒ¡Ë
¡Ö»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¤ä¤¤½¤Ð¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´ü¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÉÙ»ÎµÜ»º¤ÎÍî²ÖÀ¸¡£¤¿¤À¤Î¥Ôー¥Ê¥ÄÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÙ»ÎµÜÌ¾Êª¤Î¤æ¤ÇÍî²ÖÀ¸¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ÊµÒ¡Ë
¡Ö±ö¤Ãµ¤¤¬¤¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢¤æ¤Ç¤Æ¤¢¤ë´¶¤¸¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤´ÅöÃÏ¤ÎÊª¤ò»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬Î¹¹Ô¼Ô¤È¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡ÊS Gelato&Snack¡¡µÈÅÄ ·ÃÍý Å¹Ä¹¡Ë
¡ÖÉÙ»ÎµÜ¤ÎÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë ¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥ìー¥Ðー¤¬Âô»³¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ëÉÙ»ÎµÜ¤ÎÁÇºà¤ò¡¢¥¸¥§¥éー¥È¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
º£¤ÏÀÅ²¬¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¿Ê²½·Ï¤Î¥¸¥§¥éー¥È¡£¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ò¤ª¤¤¤·¤¯Ìþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
