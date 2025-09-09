²òÀÏ¥ëー¥à¤ò½é¸ø³«¡Ä°¦ÃÎ¸©·Ù¤Ç¡È²¡¼ý¥¹¥Þ¥Û¤Î²òÀÏ¡ÉÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ´¹ñ¤Î·Ù»¡´±¤é¤ÎÊÙ¶¯²ñ ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¥Äー¥ë³èÍÑ
¡¡ÈÈºá¤Ë°ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÈÈëÆ¿À¤Î¹â¤¤¡ÉSNS¡£·Ù»¡´±¤¬¤ä¤ê¼è¤ê¤ò²òÀÏ¤¹¤ëºÇ¿·µ»½Ñ¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°¦ÃÎ¸©·ÙËÜÉô¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÊÙ¶¯²ñ¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤é¤ª¤è¤½200¿Í¤Î·Ù»¡´±¤é¤¬»²²Ã¤·¡¢°¦ÃÎ¸©·Ù¤ÎÁÜºº°÷¤¬¡¢²¡¼ý¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤«¤é¥Çー¥¿¤ò²òÀÏ¤¹¤ë¥Äー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°¦ÃÎ¸©·Ù¤Ï¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÁÜºº»Ù±ç¥Äー¥ë¤òÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢9·î9Æü¡¢¥Çー¥¿²òÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö²òÀÏ¥ëー¥à¡×¤¬½é¤á¤ÆÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°¦ÃÎ¸©·Ù¾ðÊóµ»½ÑÀïÎ¬²Ý¤Î¹ÔÂÔÉð´ÉÍý´±¡§
¡ÖÆü¡¹¡¢µ»½Ñ¤ÏÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡´±¤â¤½¤ì¤ËÂÐ¹³¤Ç¤¤ëµ»½ÑÎÏ¡¦ÃÎ¼±Åù¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×