栗好き必見！TOKYOチューリップローズから秋の新作スイーツ♡

「TOKYOチューリップローズ」は、世界中から選び抜いた素材で“甘くて香ばしいスイーツの花屋”をコンセプトにしたブランド。2025年9月10日(水)から秋限定『チューリップローズ マロンモンブラン』を発売、イタリア栗の濃厚な味わいと生食感ショコラクリームがとろけ合う贅沢なモンブランです。栗の香りとバターのコクを楽しめる、約1か月間だけの限定スイーツ♡

秋限定♡マロンモンブランの魅力

チューリップローズ マロンモンブラン

芳醇なイタリア栗を贅沢に使用した『チューリップローズ マロンモンブラン』は、栗本来の旨味を生かした濃厚なクリームと、ラングドシャの食感がとろけ合います。

ラムの華やかな香り、フランス産発酵バターと北海道ミルクのコクが栗の味わいを引き立てます。

**6個入 1,458円(税込)**で、西武池袋店(9/17～)、阪急うめだ店、そごう横浜店、羽田空港第2ターミナル店、JR東京駅店、公式オンラインショップで購入可能です。

東京駅限定！キャプテンスイーツバーガーが新パッケージで登場

リニューアルオープン！西武池袋店

チューリップローズ

9月17日(水)、「TOKYOチューリップローズ 西武池袋店」がリニューアルオープン。

代表作『チューリップローズ』は、フランス産発酵バターのラングドシャととろける生食感ショコラクリームを二重に絞り、よりなめらかな味わいに。

フレッシュ・チューリップローズ

新登場の極厚バターサンド『フレッシュ・チューリップローズ』は、北海道ミルクと貴腐ワイン“ソーテルヌ”香るレーズンやナッツのプラリネが絶妙です。

チューリップローズ4個入 972円、6個入 1,350円、9個入 1,944円／フレッシュ・チューリップローズ2個入 1,296円となっています。

リニューアル記念キャンペーン

西武池袋店リニューアルを記念して、税込3,240円以上購入の先着100名様にオリジナルトートバッグをプレゼント♡（9/17～22、毎日なくなり次第終了、1会計1点限り）

秋の新作スイーツとともに、限定のプレゼントもお見逃しなく♪

栗の魅力を存分に楽しむ秋のTOKYOチューリップローズ♡



『チューリップローズ マロンモンブラン』は、イタリア栗と生食感ショコラクリームの絶妙な組み合わせで秋限定の濃厚な味わいを楽しめます。

リニューアルした西武池袋店では、代表作『チューリップローズ』や極厚バターサンド『フレッシュ・チューリップローズ』も味わえます♡秋の贅沢なひとときをぜひお楽しみください。