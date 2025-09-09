四国在住者が一番好きな「ラーメンのチェーン店」ランキング！ 2位「来来亭」を抑えた1位は？
「LINEリサーチ」が運営する調査メディア『リサーチノート』は、「一番好きなラーメンのチェーン店」についての調査結果を公表しました。同調査は、全国の15歳〜69歳の男女を対象に、2025年7月3〜5日の期間で実施。3152人からの回答を得ました。
今回は、四国在住者76人による調査結果から、四国在住者が一番好きな「ラーメンのチェーン店」ランキングを発表します。
2位：来来亭／14.4％滋賀県に本社を置き、全国250店舗以上を展開する「来来亭」。京都風醤油味の鶏ガラスープにたっぷりの背脂を加えた、コクとスッキリとした後味のスープが幅広い層から支持されています。麺の堅さ、醤油の濃さ、背脂や刻みネギの量、チャーシューの赤身か脂身かまで選べて、自分好みのラーメンにカスタマイズすることも。旨辛麺といったバリエーション豊かなラーメンメニューのほか、餃子などのサイドメニューも人気です。
1位：丸源ラーメン／15.5％愛知県の安城市に1号店を構え、人気焼肉チェーン店「焼肉きんぐ」などを展開する物語コーポレーションが運営する「丸源ラーメン」。
看板メニューの「熟成醤油ラーメン 肉そば」は、豚肉の希少部位を注文ごとにスープと共に煮込んで柔らかく仕上げる、こだわりのメニューです。糖質50％オフの麺に変更できたり、柚子こしょうおろしなどの和のトッピングを楽しめたり、他店にない個性的なサービスが人気を集めています。
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)