『AIR RACE X 2025』2025年シーズンが終了　ARアプリを活用した空飛ぶレースの観戦に多くの観客が熱狂

9月6日、次世代空のモータースポーツ「AIR RACE X（エアレース・エックス）」2025シリーズ最終戦、『STYLY』を活用したAR観戦イベント『エアレース X 2025 積水ハウス 大阪うめきたデジタルレース in グラングリーン大阪&グランフロント大阪』が開催された。

【画像】現地会場の様子

エアレースXデジタルレースは、空間レイヤープラットフォーム『STYLY』を通じてスマートフォン越しに都市にARで出現する空飛ぶレース機を観戦できるモータースポーツだ。

今回の最終戦では、予選1位のデリュー選手を追う室屋選手とパトリック選手が準決勝で激突した。激戦を制したパトリック選手が決勝でも勝利し、最終戦優勝と同時にシリーズランキングを逆転する展開になった。シリーズ表彰式も行われ、2025シーズンの幕を閉じた。

大会以外にも、準決勝で対決した室屋義秀選手とパトリック・デビッドソン選手によるプレショーでのステージ登壇や決勝後のトークショーでの交流が行われた。

また、Z世代アーティスト（茉ひる・下北姫菜・NOCO）による音楽ライブ、REG☆STYLE率いるダブルダッチ＆ストリートスポーツ「AIR RACE X JAM」、親子向けワークショップなどの多彩なコンテンツが展開された。

（文＝リアルサウンド編集部）