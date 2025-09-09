¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»³ÀîÊæ¹â¤¬38»î¹ç¤Ö¤ê¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡¡¶áÆ£·ò²ð¤Ï¡Ö2ÈÖ»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥óÉüµ¢¡ÚÆüËÜ¥Ï¥àÀï¥¹¥¿¥á¥ó¡Û
¡¡¢¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê9Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¡Ë
¡¡Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯15¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤Èº£µ¨ºÇ¸å¤ÎÅ¨ÃÏ¤ÇÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¹¤ë¡£
¡¡º¸ÏÆÊ¢¤Î°ãÏÂ´¶¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¶áÆ£·ò²ð¤¬¡Ö2ÈÖ»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç9»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¡£4ÈÖ¤ÏÃæÂ¼¹¸¤Ç¡¢»³ÀîÊæ¹â¤¬38»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Ï¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡£
¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¥¹¥¿¥á¥ó¡Û
¡¡1¡¡Ãæ¡¡¼þÅìÍ¤µþ
¡¡2¡¡»Ø¡¡¶áÆ£·ò²ð
¡¡3¡¡Æó¡¡ËÒ¸¶ÂçÀ®
¡¡4¡¡°ì¡¡ÃæÂ¼¹¸
¡¡5¡¡º¸¡¡ÌøÄ®Ã£
¡¡6¡¡»°¡¡·ª¸¶ÎÍÌð
¡¡7¡¡Í·¡¡ÀîÀ¥¹¸
¡¡8¡¡Êá¡¡³¤ÌîÎ´»Ê
¡¡9¡¡±¦¡¡ºûÀîµÈ¹¯
¡¡¡¡Åê¡¡¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í