「純也君から話は聞いている」「脅威だと思う」先発濃厚の日本代表DFがフランスで81戦33発のアメリカ代表FWを警戒「ランスでめっちゃ点を取ってたって…」【現地発】
日本代表は現地９月９日（日本時間10日）、来年のワールドカップ開催国であるアメリカ代表と敵地コロンバスで対戦する。
前日練習の後、最終ラインで先発が濃厚な関根大輝（スタッド・ドゥ・ランス）が取材に対応した。
関根とは被っていないものの、かつてS・ランスで伊東純也（現ヘンク）と共闘してシーズン21ゴールを挙げ、現在は南野拓実が所属するモナコでプレーするアメリカ代表のFWフォラリン・バロガンについて質問すると、モナコ戦を怪我で欠場して対戦経験はないと前置きしたうえで、こうコメントした。
「純也君から話は聞いてるので。ランスでめっちゃ点を取ってたって。そういう選手がいるのは脅威だと思う。そういう選手を抑えられれば、自分の評価だったり、アピールにもつながると思うので、負けないように頑張りたいなと思います」
名門アーセナルのアカデミー出身で、リーグ・アンでは通算81試合で33ゴールを決めているストライカーを抑え込めるか。試合のキーポイントとなりそうだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のメキシコ戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！ ５選手に及第点を超える高評価。MOMは圧巻のポストプレーを披露した９番
前日練習の後、最終ラインで先発が濃厚な関根大輝（スタッド・ドゥ・ランス）が取材に対応した。
関根とは被っていないものの、かつてS・ランスで伊東純也（現ヘンク）と共闘してシーズン21ゴールを挙げ、現在は南野拓実が所属するモナコでプレーするアメリカ代表のFWフォラリン・バロガンについて質問すると、モナコ戦を怪我で欠場して対戦経験はないと前置きしたうえで、こうコメントした。
「純也君から話は聞いてるので。ランスでめっちゃ点を取ってたって。そういう選手がいるのは脅威だと思う。そういう選手を抑えられれば、自分の評価だったり、アピールにもつながると思うので、負けないように頑張りたいなと思います」
名門アーセナルのアカデミー出身で、リーグ・アンでは通算81試合で33ゴールを決めているストライカーを抑え込めるか。試合のキーポイントとなりそうだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のメキシコ戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！ ５選手に及第点を超える高評価。MOMは圧巻のポストプレーを披露した９番